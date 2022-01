Jennifer López está grabando su próxima película en Gran Canaria

Todavía no se ha estrenado la cinta Marry me (Cásate conmigo), la comedia romántica que Jennifer López protagoniza junto a Maluma y Owen Wilson, que Jennifer López no puede estarse quieta y ya está rodando su próximo largometraje. La nueva cinta se titula The Mother (La madre) y la produce Netflix, es un thriller y ¡se está rodando en tierras canarias! Así es, la cantante Jennifer López protagoniza la nueva película, pero también la coproduce, ¡si es que no para!

The Mother cuenta la historia de una asesina a sueldo que se ve obligada a salir del anonimato para salvar a su hija. Entre los escenarios que han seleccionado para la peli están el Gabinete Literario, que es un edificio blanco modernista muy bonito, la Alameda de Colón, el Parque San Telmo y la calle Canalejas. En la dirección de la peli está Niki Caro, al que ya vimos detrás de cámara en cintas como Mulán, y un gran elenco entre los que destacan las figuras de Gael García Bernal, Joseph Fiennes y Omari Hardwick.

¿Pero creíais que Jennifer se detendría con esta película? Pues claro que no y, por lo que parece, tendremos a la cantante en la gran pantalla durante mucho tiempo. Este año comienza el rodaje de Atlas, filme de ciencia ficción del la que también será protagonista y ya se ha confirmado su participación en The Cipher, adaptación de la novela de Isabella Maldonado.