De la peor a la mejor: repasamos las películas de Jennifer Lopez en el día de su 52º cumpleaños

Jennifer Lopez cumple años en su momento más dulce. Tras separarse de Alex Rodríguez, vive una segunda juventud al lado de Ben Affleck. Juntos han protagonizado ya su primer posado en redes sociales, aunque no han sido ellos quienes lo han compartido en Instagram. La imagen está en un vídeo compartido por la mejor amiga de Lopez, la actriz Leah Remini. Es esta.

Pero esto no va de amor, va de trabajo y la carrera de Jennifer Lopez amerita un repaso, aunque, en esta ocasión, no nos centremos en su trayectoria musical, sino en su carrera cinematográfica.

Lejos de lo que muchos piensan, la vida actoral de JLo ha sido y aún es muy fructífera y, por lo tanto, ha tenido algunos momentos de reconocimiento, tanto por parte de la crítica como del público más cinéfilo. A día de hoy, no hay tema musical que Jennifer Lopez no convierta en éxito pero ¿qué hay de su paso por el cine? Este listado refleja las películas que han tenido un mayor impacto en su carrera o que, al menos, le han permitido encarnar personajes protagonistas o relevantes. El listado no refleja la calidad de las películas, sino el papel de Jennifer López dentro de ellas.

Jennifer Lopez // Getty Images

Para celebrar su cumpleaños os proponemos un repaso sobre algunas de las películas más reconocidas de la artista . De peor a mejor, estas son las nuestras.

7. 'Asalto al tren del dinero'

Asalto al tren del dinero es una de esas películas clásicas noventeras, querida por todos los fans del género. En el film, Jennifer forma parte del trío protagonista, junto a Wesley Snipes, ya consagrado en ese entonces como estrella de acción, y el genial Woody Harrelson.

Jennifer Lopez cumple el papel de agente de policía, además de ser el reclamo amoroso de la cinta. Asalto al tren del dinero fue su primera participación en una gran producción de Hollywood.

6. 'Parker'

Jennifer Lopez ha protagonizado películas de acción con las grandes figuras masculinas del sector y Jason Statham es una de ellas.

En Parker, se une al exsaltador olímpico para llevar a cabo otro robo, muy al estilo Ocean's Eleven, bajo una máxima: solo se roba a los ricos. La película está inspirada en la novela Flashire, del escritor Donald E. Westlake.

5. 'Anaconda'

¿Os acordáis de las películas Tiburón y Pirañas? A medio camino entre el cine de acción y una película de serie B, Anaconda es un film de 1997 que, en cierto sentido, marcó una época.

De hecho, tiene varias secuelas lamentables, pero que ahí están para engrosar una franquicia de culto. Como curiosidad, Jennifer corrió grave peligro mientras rodaba las escenas que implicaron el uso de los animatrónicos gigantes para dar vida a la gigantesca anaconda.

4. 'Un romance muy peligroso'

Detrás de esta película se encuentra, nada más y nada menos, que Steven Soderbergh, el responsable de Erin Brokovich, la saga Ocean's y Traffic; por lo tanto, no resulta tan extraño que, lejos de sentimentalismos nostálgicos, esta sea la mejor película en la que haya participado la cantante.

Jennifer Lopez vuelve a repetir como agente que se siente atraída por los malos (mucho más fácil si el criminal se llama George Clooney). Tampoco hay que olvidar otra película que trae la palabra peligroso en su título. En aquella ocasión, Jennifer iba acompañada por su actual pareja, Ben Affleck, y la película se llamaba Una relación peligrosa.

3. 'Sucedió en Manhattan'

En esta cinta de 2002, Jennifer Lopez interpreta a una empleada de limpieza a en un lujoso hotel de Manhattan y, claro, la historia de amor no tarda en ocurrir, desde que conoce a un importante político, escondido bajo la piel de un siempre solvente Ralph Fiennes. La película es predecible desde el primer hasta el último minuto, pero no por eso no deja de estar bien contada. Jennifer López juega a la Cenicienta en una comedia romántica muy recordada por todos sus seguidores.

2. '¿Bailamos?'

¿Bailamos? es otro de esos títulos emblemáticos donde los haya, si hablamos de la figura de Jennifer López en el cine. Aunque, es verdad, que el que se sale en esta película es Richard Gere. La actriz Susan Sarandon también brilla y, en conjunto, podemos decir que los tres actores lo hacen muy bien en una película, cuya historia podrá tener sus más y sus menos, pero que termina funcionando. Como curiosidad, por si no lo sabéis, la cinta es un remake de una película japonesa.

1. 'Estafadoras de Wall Street'

Esta ha sido uno de los papeles mejor valorados por la crítica especializada. La historia de Estafadoras de Wall Street está inspirada en un caso real, en el que un grupo de bailarinas de streaptease deciden robar a sus clientes más ricos, los peces gordos de Wall Street. Incluso, su papel le valió una nominación para los Globos de Oro, ahí es nada. La cinta es de 2019 y, será cosa de los años y de la experiencia, pero, en este caso, Jennifer se mueve como pez en el agua. Sin tanta adrenalina y acción desmesurada como nos tenía acostumbrados, eso sí. A pesar de que ella está muy bien, como película, tampoco es que sea para enmarcar.