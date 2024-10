Lenny Kravitz aterriza en España: dónde comprar las entradas, precios, fechas y ciudades

Los fans de Lenny Kravitz están de suerte. Hace pocos días, el cantante de Again anunciaba sus fechas europeas para su Blue Electric Light Tourdel próximo año. En su retahíla de destinos en las que se encuentra España. El artista estadounidense deleitará a sus fans españoles con tres conciertos. Madrid, La Coruña y Pamplona son las ciudades privilegiadas donde sus fans podrán verle en directo.

Fechas de Lenny Kravitz en España

Madrid - 6 de abril de 2025- WiZink Center

A Coruña - 10 de abril de 2025 - Gozo Festival

Pamplona - 12 de abril de 2025- Navarra Arena

Su gira europea dará el pistoletazo de salida el próximo mes de febrero en Lyon y cruzará el viejo continente con una infinidad de fechas pasando por países como Francia, Suiza, Austria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal.

¿Cómo ver a Lenny Kravitz en concierto?: Todo lo que necesitas saber sobre las entradas

De momento, los fans de Lenny Kravitz tienen acceso a la preventa exclusiva de Live Nation.Aunque eso sí, quienes busquen el paquete VIP sólo tendrán acceso a la preventa desde el próximo 23 de octubre a las 9:45 de la mañana. La venta de entrada al público general se abrirá el próximo 24 de octubre a la misma hora. Para comprar sus entradas también lo podrás hacer desde TicketMaster.

¿Cuánto cuesta ver a Lenny Kravitz?

Hasta donde hemos tenido acceso a esa preventa exclusiva, lo cierto es que los precios varían según la ciudad y el lugar desde donde lo quieras ver. Si quieres ver al artista de Are You Gonna Go My Way desde la pista central del WiZink los precios oscilan desde los 96'50 € hasta los 130'50 € según la cercanía al escenario. Desde la grada, la cosa cambia. Los precios rondan desde los 62'50€ hasta los 255 euros.

En la capital gallega, hay pocas diferencias con respecto a Madrid. En pista podrás verle con precios desde los 90'50€ a 124'5€. Si quieres verle en grada, la entrada más económica cuesta 79'50€ y la más cara 119 €.

Para Pamplona desde pista, el precio es prácticamente el mismo que en A Coruña. Aunque en grada, hay pequeñas diferencias. El ticket más barato cuesta 75'00€ y la más cara 130'50€.

Lenny Kravtiz, un artista camaleónico sobre el escenario

Lenny Kravtiz ha trascendido al rock durante más de 20 años de carrera. No cabe duda de que el cantante es toda una figura reconocida en el panorama musical con 4 premios Grammy diez álbumes de estudio, con más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. Ahora, con su Blue Electric Light Tour, pasará por los estadios más importantes de Europa como OVO Arena Wembley Arena de Londres, el O2 Arena de Praga y La Defense Arena de París.

'Blue Electric Light', su último disco

Manteniendo su estilo propio, Lenny Kravitz trajo suBlue Electric Light, su más reciente proyecto discográfico. 12 de temas en los que el artista de Ride llegó en mayo de este año dispuesto a seguir conquistando a su público presentando su nuevo universo musical.