Lil Nas X confiesa que probó hongos psicodélicos para crear 'Montero'

Lil Nas X sigue en la cresta de la ola. Su música, su vestuario y desparpajo triunfan y sus declaraciones, tampoco nos pueden dejar indiferentes. Ocurrió durante la última entrevista del cantante, concedida a The Wall Street Journal, en la que confesó que el consumo de hongos alucinógenos le ayudó a crear su disco Montero.

El cantante ha contado que la experiencia se produjo en un Airbnb de Los Ángeles y que esta le ayudó a reflexionar sobre su vida y sus experiencias más íntimas para poder plasmarlas en su álbum. De hecho, sabemos que Lil Nas pasó buena parte de la pandemia viajando por California, junto a sus productores, mientras trabajaba en la configuración de Montero.

El álbum del rapero refleja toda una serie de temas de su vida personal, como las relaciones pasadas, los problemas familiares y su autoestima e identidad.

Canciones como That's What I Want, en la que cuenta cómo es la búsqueda del amor para toda la vida y otras como Dead Right Now, en la que hace referencia a su padre y en el poco apoyo que recibió cuando decidió dedicarse a la música.