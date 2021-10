Lil Nas X irrumpe por sorpresa en un show en Las Vegas

Te interesa Los tres artistas que Lil Nas X hubiera querido tener en 'MONTERO'

Lil Nas X sí que sabe revolucionar al personal. El rapero de 22 años más escuchado del momento se apareció el sábado por sorpresa durante la noche del festival Electric Daisy Carnival de Las Vegas, interpretando tres éxitos durante el set programado del DJ americano, Diplo.

Por supuestísimo que la actuación de Lil Nas no sería discreta y estuvo acompañada por cientos de fuegos artificiales, pirotecnia, un vestuario bien colorido y coreografías increíbles. Dentro de su repertorio de canciones, Lil Nas tocó Montero (Call Me By Your Name) o Industry Baby. El cantante apareció con un sombrero de cowboy, un top de Metallica y una falda negra bien corta. Su actuación no fue de las más extensas, pero sí lo fue en cuanto a intensidad. Ya sabemos que el rapero lo da todo en sus show.

La relación entre Lil Nas X y Diplo es fantástica y destila buen rollo, visible en cada una de las veces que se les ha visto juntos. En 2019, por poner un ejemplo, ya participaron juntos durante el festival Stageoach.