Camila Cabello vuelve a sus orígenes en 'Don't Go Yet', su nuevo tema

Llega Don't Go Yet, el nuevo tema de Camila Cabello // YouTube

La cantante de raíces cubanas acaba de publicar su último tema, Don't Go Yet , una mezcla entre cumbia y pop con el que homenajea a su tierra natal. Es el primer single de su nuevo disco.

Los fans de Camila Cabello están de enhorabuena: el pasado viernes 23 la cantante cubano-estadounidense publicó su nuevo tema, Don't Go Yet, que es además un adelanto de su próximo disco, Familia. El tema tiene un estilo que mezcla pop con cumbia y otros ritmos latinos para crear una mezcla que homenajea sus raíces. Al igual que se puede ver en el videoclip del tema, una escena de una fiesta de la que la propia artista reconoce haberse inspirado en el Tiny Desk de C Tangana.

El éxito de la cantante le ha llevado también a actuar en el show de Jimmy Fallon, donde además de presentar en directo el tema aprovechó para dar un mensaje de ánimo a los protestantes en su Cuba natal. Antes de empezar la actuación, Camila dijo "Esto pa' mi gente de Cuba. Patria y vida", el lema de las protestas en su país.

Tanto la canción como todo el disco viene inspirado por dos cosas, según dice la artista: la familia y la comida. "Tanto la familia de sangre como la que eliges. Con quién quieres compartir el pan, emborracharte y bailar", explica ella misma. Comenta también que son esos momentos de conexión con todos sus seres queridos los que le hacen estar feliz por estar viva.

El próximo trabajo de Camila, el disco Familia, debe estar al caer. La propia artista ha comentado que está ya terminado y que tiene mucho que ver con todo lo que se ve en el videoclip de Don't Go Yet, por lo que esperamos que sea un disco que igualmente combine su mejor versión de la música pop y la latina. La fecha exacta de publicación, no obstante, aún se desconoce.