Camila Cabello se revela contra las críticas a su físico: "Tenemos curvas y celulitis y estrías y grasa"

Camila Cabello responde a los que critican sus fotos en bikini

No es la primera vez que Camila Cabello se revela contra aquellos que critican su cuerpo cada vez que es fotografiada en bañador o un top que deja la descubierto su cuerpo. La cantante confesó que había sufrido ansiedad por la cantidad de comentarios negativos que había recibido, pero en 2019 decidió cambiar su actitud y aceptarse tal y como es.

Orgullosa por el cuerpo que tiene, Camila Cabello decidió defender la belleza real de las mujeres y hacer un alegato a favor de las curvas. Desde entonces, siempre que ha tenido la oportunidad, ha hablado a favor de los cuerpos de las mujeres —independientemente de los kilos que tenga su figura— y la última ha sido después de ser fotografiada haciendo deporte.

Ha sido en su cuenta de TikTok donde ha explicado lo sucedido y donde ha vuelto a reafirmarse en su defensa de la belleza real, explicando al mundo que "somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos", unas palabras que rápidamente se han hecho virales.

"Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Y llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo. Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé 'Vaya' pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda".

"Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos", asegura en su vídeo en el que ha recibido numerosos comentarios de apoyo.