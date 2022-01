El motivo por el que Cardi B va a juicio

Cada vez que Cardi B habla, sube el pan. La rapera continúa protagonizando las portadas de los medios musicales, semana tras semana. En esta oportunidad, Cardi ha denunciado a Latasha Kebe, una bloguera que está causando muchos quebraderos de cabeza a la cantante. En concreto, Cardi B la acusa de difamar sobre su persona y dañar su reputación mediante la difusión de rumores, entre los que se incluyen, por ejemplo, que ha contraído enfermedades de transmisión sexual.

La denuncia interpuesta por Cardi especifica que la bloguera ha realizado varios vídeos en YouTube donde no se corta un pelo en contar rumores sobre Cardi. Que ha contraído el herpes, peleas callejeras y más... parece que Latasha no tiene nada bueno que contar sobre Cardi. En todo caso, la bloguera ha negado las acusaciones y ha querido revertir la situación alegando que Cardi ha alentado a sus seguidores para que la acosaran en las redes. Sin embargo, las acusaciones de la influencer no han llegado a ningún lado, ya que un juez ha desestimado este recurso.

A Cardi y a sus abogados les quedan unos días para preparar bien el caso y demostrar que Latasha mintió de manera intencionada sobre la rapera. Además, la Primera Enmienda parece ser contundente en estos casos, ya que en ella se explica que las personas famosas tienen más difícil ganar una demanda por difamación.

El caso lleva su tiempo ya, abierto desde que Cardi B denunciara a la joven en 2019. Eso sí, todo esto se resolverá a finales de este mes, cuando se celebre el juicio.