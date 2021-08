Poesía, naturaleza y otras pasiones: Así es Mohamed Katir, la gran sensación del atletismo español

El atleta, Mohamed Katir, se ha convertido en la sensación del atletismo español en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A sus 23 años ha logrado batir en el último mes tres récords nacionales de 1.500, 3.000 y 5.000 metros.

Su paso por Tokio está siendo impecable, el atleta ha conseguido centrar todas las miradas en él después de correr los 1.500 metros más rápido de toda la historia de los Juegos Olímpicos.

Ahora le toca enfrentarse a la final de los 5.000 metros en la que competirá por hacerse con el oro contra atletas como los ugandeses Cheptegei y Kiplimo o el canadiense Ahmed.

Los orígenes de Mo Katir y sus inicios en el atletismo

Mohamed nació en Alcazarquivir, en Marruecos. A los cinco años se trasladó Huesca y más tarde a Murcia, concretamente a la localidad de Mula dónde vive desde entonces. Su padre emigró desde Marruecos y llegó a las costas andaluzas en patera. Su madre es de orígenes egipcios.

Katir es tímido y reservado, comenzó a jugar al fútbol y formó parte de los alevines del Huesca, hasta que un día participó en una carrera en el colegio, unos técnicos le vieron y en ese momento decidió apostar por el atletismo.

Fue ahí cuando comenzó a entrenar en un descampado de Murcia a la vez que participaba en carreras populares para conseguir algo de dinero. Mientras luchaba por su sueño, se preparaba para bombero, algo que se detuvo cuando comenzó a obtener sus primeros éxitos con el atletismo.

El atleta no solo luce su cuerpo atlético en la pista, también ha hecho de modelo en alguna que otra ocasión.

La poesía y otras aficiones

Katir es un amante de la poesía, uno de sus referentes es Antonio Machado. Y es que el atleta disfruta escribiendo versos y emplea la poesía como una vía de desconexión.

Su Instagram, además de utilizarlo para mostrar sus entrenamientos y triunfos del atletismo, lo usa para compartir sus poemas.

"Parte de mi energía la gasto escribiendo versos, haciendo un esfuerzo pa' llevar a casa el almuerzo y seguir bregándola en este mundo tan perverso", escribía el atleta.

"Soy de esta tierra!!

Yo vengo de tierra adentro.

He nacido en la montaña,

En una humilde cabaña,

Siempre he vivido contento".

También disfruta de las charlas con su familia, con la que vive en Murcia. En su red social hemos comprobado lo mucho que le gusta la montaña, los grandes paisajes y las puestas de sol.

Tan solo viendo sus imágenes en Instagram podríamos decir que también es un amante de la fotografía.

Polémica con el atleta Isaac Viciosa

Mo Katir ha conseguido grandes triunfos y aunque estos han sido aplaudidos por muchos, otros no parecen del todo contentos, hablamos de Isaac Viciosa. El atleta, que tenía el récord de los 3.000 metros hasta que Katir le ha vencido, puso en duda el rendimiento de Katir: "Que ahora llegue un atleta que en un mes bata tres marcas de este nivel sin un historial, aunque sí con potencial y proyección, me deja algo afectado".

A esto Viciosa añadió: "Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos".

La respuesta de Mohamed fue contundente: "Para quien no sepa de quién es mi apellido, es un gran señor de origen marroquí. Mi gran motivación, mi ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro desde los cinco años, ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis juntar toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo. Darme un año más, creerme. Voy a entrenar, nos vemos enseguida".