La contundente respuesta del español Mohamed Katir cuando se refieren a él como "el atleta marroquí"

Mohamed Katir, corredor español de media y larga distancia, se disputa una merecida medalla de oro en la final de los 5.000 —que se juega el viernes 6 de agosto— tras demostrar ser el más rápido en las semifinales.

El joven, de 23 años, nació en Marruecos pero desde los cinco años vive en la localidad murciana de Mula. En una entrevista para la cadena Cope, le preguntaron si se sentía vecino de Mula, a lo que Katir aprovechó para dejar muy claro lo que piensa.

“Yo soy muleño. Es que ya me están diciendo todo el rato "el atleta marroquí". Yo no soy marroquí. Yo soy español. Vengo a representar a España, no a Marruecos", ha puntualizado de forma muy contundente.

Su respuesta a las polémicas declaraciones de Isaac Viciosa

En las últimas semanas Mohamed Katir ha batido las plusmarcas españolas de 1.500, 3.000 y 5.000 .Unos logros muy aplaudidos por muchas personas, pero que no han gustado a todo el mundo.

El exatleta palentino Isaac Viciosa, quien tenía hasta ahora el récord de los 3.000 hasta que se lo arrebató Katir, hizo unas controvertidas declaraciones poniendo en duda el rendimiento del muleño: "Encuentro pocas similitudes. Lo ha batido un atleta con poca historia internacional y que para mí es la gran sorpresa y eso me tiene más intrigado. Ese récord, andes de mí, lo tuvieron Manolo Pancorbo, Fermín Cacho, Enrique Molina, José Luis González... Atletas que habíamos tocado techo en entrenamientos, nutrición y recuperación".

"Que ahora llegue un atleta que en un mes bata tres marcas de este nivel sin un historial, aunque sí con potencial y proyección, me deja algo afectado. Ese récord lo intentaron Alberto García y Sergio Sánchez, atletas que después dieron positivo y la plusmarca europea la batió Mohammed Mourhit, que también dio positivo", añadió asegurando que lo "ponía en cuarentena".

Pero sin duda, la parte más polémica de estas declaraciones llegaron cuando Viciosa aseguró que le hubiese gustado que su récord lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos: "Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos".

Ante estas declaraciones, Mo Katir quiso responder al excorredor con la claridad que le caracteriza reivindicando su apellido: "Para quien no sepa de quién es mi apellido, es un gran señor de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro desde los cinco años, ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis juntar toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, sólo es el comienzo. Darme un año más, creerme. Voy a entrenar, nos vemos enseguida".