La potente crítica de este joven gallego con cáncer a las personas que incumplen las medidas del coronavirus

Xandre Muiño, de 22 años, ha lanzado una dura crítica a aquellas personas que no respetan mas medidas de seguridad durante la pandemia de coronavirus .

Un joven gallego de 22 años enfermo de cáncer, ha publicado en sus redes una crítica contra aquellos irresponsables que no cumplen las medidas contra la COVID-19.

Natural de Carballo, en La Coruña, Xandre Muiño fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin con los 17 años y tras varios tratamientos médicos volvió a recaer por tercera vez en octubre.

El joven ha permanecido ingresado una semana en el hospital para poder recibir quimioterapia y ha descrito la presión asistencial en los centros sanitarios: "La situación en los hospitales es crítica, así que me han destinado a una habitación que, pese a ser individual, he compartido con otra persona".

👉 El emotivo mensaje de Dani Rovira en el día de su cumpleaños: "Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad"

Muiño estuvo recibiendo en tratamientos anteriores quimioterapia y radioterapia, pero en esta ocasión el tratamiento será más fuerte con medicación constante y periodos semanales de ingreso en el hospital: "Fue un duro golpe. Cuando vas a los controles y parece que no va a volver...", comenta.

El joven cuenta además cómo ha tenido que estar con la única compañía de su madre en el hospital durante "esos días duros": "Mi madre estuvo una semana cada día durante 12 horas con dos mascarillas puestas sentada en una silla de madera", critica además las duras condiciones en las que ha tenido que pasar esos días, debido a la presión asistencial.

AL SALIR DEL HOSPITAL SINTIÓ 'VERGÜENZA'

.

Al salir del hospital, Muiño vio cómo los bares y cafeterías a su alrededor estaban llenos de gente sin respetar las medias de seguridad para evitar contagiarse o contagiar el coronavirus, y asegura que sintió "vergüenza" al contemplar esa escena mientras en los hospitales los enfermos estaban solos cada día.

"No puedes jugar con la vida. No nos mates, Cuídate, cuídanos", concluye al ver que mucha gente no respeta la distancia, ni usa mascarilla. Una crítica se ha vuelto viral.