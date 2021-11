Ed Sheeran anuncia un disco de colaboraciones y '–(Substract)', su próximo álbum

Parece que Ed Sheeran no para, ¿dormirá algún día este señor? El cantante anuncia su nuevo disco para 2022, al que ha titulado – (Substract), por eso de seguir la coherencia de su pentalogía con referencias matemáticas. Pero ahí no se detienen las novedades del británico, sino que a este, también le seguirá otro de colaboraciones, que ya tiene nombre: No 7 collaborations

¿Creían que eso era todo? ¡Pues no! ¡Esto es un no parar! Y, después de – (Substract) y No 7 Collaborations, Ed Sheeran ha dejado caer que se viene otra saga de cinco discos para los próximos años, aunque estos no se titularán con símbolos matemáticos. Estamos hablando de que el cantante tendrá un total de diez discos en muy poco tiempo.

Desde luego, el británico se está consagrando como uno de los músicos más talentosos y prolíficos de los últimos tiempos.

El cierre de la saga

Ed Sheeran ya ha dejado claro que – (Substract) verá la luz el próximo año y con esto cerrará la saga que está que empezó con + (Plus), x (Multiply), ÷ (Divide), y el reciente = (Equals).