'La voz del paciente': elige tu proyecto y vota para mejorar la vida de miles de personas

Comienzan las votaciones de ‘La voz del paciente’ de Cinfa, con 436 proyectos de asociaciones de pacientes participante | CINFA

Desde el pasado 16 de abril y hasta el próximo 6 de mayo, se puede votar a uno de los 436 proyectos participantes en la iniciativa solidaria 'La voz del paciente' de Cinfa , que busca dar visibilidad a las asociaciones de pacientes en España y apoyar su labor con respaldo económico.

El pasado 16 de abril comenzaron las votaciones de la iniciativa solidaria 'La voz del paciente' de Cinfa. Desde entonces, miles de personas han apoyado con su voto proyectos sociales impulsados por 436 asociaciones de pacientes. Hasta el 6 de mayo a las 12:00 del mediodía, se puede seguir votando en la web oficial.

El objetivo es seleccionar aquellos programas que recibirán apoyo económico para ponerse en marcha y mejorar la calidad de vida de pacientes, personas con discapacidad y de los familiares que les cuidan. Pueden optar a las ayudas tanto proyectos de atención física, como mental o emocional.

Más apoyo que nunca en su quinta edición

Este año, 'La voz del paciente' llega con una novedad importante: Cinfa ha decidido duplicar la cuantía de sus ayudas.

En total, los 100 proyectos más votados recibirán una dotación de 5.000 euros cada uno, repartidos en dos anualidades. Una inversión que permitirá a muchas asociaciones continuar con su labor asistencial, social y de mejora de la calidad de vida.

Programas de atención sanitaria.

Apoyo psicológico.

Iniciativas de inclusión.

Acompañamiento a familiares.

Un impulso para quienes cuidan y acompañan

Detrás de cada proyecto hay historias reales: personas que conviven con la enfermedad o con la discapacidad, familias que necesitan apoyo y asociaciones que trabajan día a día para mejorar su bienestar.

Desde el inicio de la iniciativa en 2019, y gracias al respaldo ciudadano de cerca de 2 millones de votos, 'La voz del paciente’ ha permitido apoyar a 300 asociaciones, con una inversión total de 875.000 euros destinada a hacer realidad proyectos de asociaciones de pacientes de toda España, consolidándose como una de las acciones solidarias más relevantes en el ámbito social.

Ahora, la decisión está en manos de la sociedad. Porque, en definitiva, cada voto contribuye a impulsar proyectos que marcan la diferencia. Puedes votar aquí hasta el 6 de mayo a las 12:00 horas.