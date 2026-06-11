Todas las actuaciones musicales de la inauguración del Mundial 2026

La espera para el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo de fútbol ha llegado a su fin con la inauguración en el Estadio Ciudad de México. Un evento que, además de dar comienzo a la competición futbolística más importante, ha supuesto una suerte de concierto con algunos de los artistas más destacados del panorama internacional.

La FIFA ya había avisado de sus intenciones no solo al desvelar los cantantes invitados como Shakira, Burna Boy, Maná, Belinda o J Balvin, sino al haber plasmado este homenaje musical al publicar un álbum oficial de la Copa Mundial 2026 para poner ritmo al torneo.

Lila Downs

La artista y antropóloga Lila Downs ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes y seguidores a la inauguración del Mundial 2026. Un espectáculo en el que, además, se ha recalcado la diversidad cultural mexicana, mostrando las virtudes del país azteca.

Maná

Los legendarios rockeros mexicanos de Maná han cogido el testigo de su compatriota, cargados de la habitual energía que siempre ha caracterizado a la banda y a ritmo de Oye mi amor, uno de los grandes éxitos de su carrera.

Danny Ocean

El reguetonero venezolano Danny Ocean ha predispuesto al público a disfrutar del encuentro con Partidazo. Además, no ha dudado en hacer un guiño estético a los colores clásicos de su selección, luciendo un outfit color vinotinto.

Belinda y Los Ángeles Azules

La combinación de la joven artista Belinda junto a la banda Los Ángeles Azules se ha convertido en una de las más escuchadas de la música mexicana y, para muestra, la sintonía que han mostrado al entonar Por ella el centro del Estadio Azteca.

J Balvin

El colombiano J Balvin ha ofrecido un popurrí de algunos de sus grandes éxitos con Qué calor, I like it like that y Uno a la vez, acompañado de Ryan Castro.

Shakira y Burna Boy

Sin duda, el plato fuerte musical de toda la inauguración del Mundial 2026. Shakira puesto a bailar a todos los presentes con Dai Dai, el himno oficial de la competición en el que colabora con el nigeriano Burna Boy. Una canción con la que la de Barranquilla cumple con su tradicional papel en la cita mundialista y que se suma a sus destacadas actuaciones en ediciones anteriores.

Andrea Bocelli y EJAE

El laureado tenor Andrea Bocelliha sido el encargado de dar la nota más solemne a la ceremonia acompañado de la artista de K-pop EJAE con DNA. Una interpretación en la que ambos artistas han estado rodeados de las banderas de todas las delegaicones participantes en el Mundial 2026 y en la que se han visto acompañados en la pantalla del dj David Guetta, participante en la composición.

Alejandro Fernández

La afición local mexicana no ha defraudado a la hora de acompañar a la estrella Alejandro Fernández, encargado de interpretar el himno de México antes de que comenzase el encuentro. Un momento de comunión entre cantante, jugadores y asistentes que quedará en la memoria de todos los presentes.