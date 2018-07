Aerosmith vuelve al estudio para su esperado álbum

El cantante y sus compañeros de banda van a reunirse el próximo mes con el veterano productor Jack Douglas para poner en marcha su esperado álbum.

El álbum será grabado en el estudio de Massachusetts que la banda construyó hace seis años, expresamente para trabajar con Douglas.

Aerosmith no ha publicado ningun álbum con material nuevo desde 2001 "Just Push Play". Los intentos de grabar han sido interrumpidas por problemas de salud que afectan a la mayoría de sus miembros. Tyler se ha encontrado en desacuerdo con sus compañeros de banda estos últimos años, mientras miraba de seguir varios proyectos en solitario.

Aerosmith se tomará un descanso en la grabación para dar comienzo a una gira sudamericana en Perú el 22 de octubre. Una tour por EE.UU., así como una parada en "American Idol" estan previstos una vez que el nuevo álbum está hecho.



Douglas ha trabajado en álbumes con Aerosmith en 1974 con "Get Your Wings", en 1975 "Toys in the Attic", y 1976 con "Rocks. Volvió a trabajar con la banda en 2004 con "Honkin 'on Bobo".