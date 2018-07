Artistas que versionan a otros artistas

El mundo de la música es uno de esos pequeños universos en el que todos se conocen, todos se abrazan, todos se quieren y odian a la vez, todos coinciden en las fiestazas que se montan, todos saben secretos que nunca llegarán a nuestros oídos, pero sobre todo, todos se versionan.



Es así, las versiones son como ese guiño que de vez en cuando te brinda el compañero de oficina, pero a otro nivel. Los artistas se versionan unos a otros y aportan ‘ese algo’ diferente en cada actuación, dan un giro al repertorio habitual para que el público siga vivo y no se apague ante la monotonía de una tracklist establecida.



Aquí os dejamos algunas de las mejores versiones que circulan por la red. Artistas que versionan a artistas amigos como por ejemplo Jessie J cuando versiona a Rihanna o vídeos de artistas que rememoran a grupos míticos como el caso de Justin Bieber en Nueva York versionando a The Beatles.

Lady Gaga - Imagine (John Lennon)



Fun - Call Me Maybe (Carly Rae Jepsen)



Justin Bieber - Let It Be (The Beatles)



Alicia Keys - Clock's (Coldplay)



Nicki Minaj & Katy Perry - Girls Just Wanna Have Fun (Madonna)



Adele - Lovesong (The Cure)



Bruno Mars - Valerie (Amy Winehouse)



Jessie J - We Found Love (Rihanna)



Beyoncé - Proud Mary (Tine Turner)



Katy Perry- Born This Way (Lady Gaga)



Linkin Park - Rolling In The Deep (Adele)



Leona Lewis - I Will Always Love You (Whitney Houston)