Bon Jovi anuncia su nueva gira para 2022

Te interesa Jon Bon Jovi cancela su concierto minutos antes de empezar tras dar positivo en COVID-19

Hace unos meses hablamos del positivo en coronavirus de Jon Bon Jovi, una de las leyendas del rock. El Covid le obligó a dejar los escenarios, pero, por suerte, ya se ha anunciado su regreso. La noticia de su positivo corrió como la pólvora justo de que empezara su presentación en el escenario de Loews South Beach, donde inmediatamente fue cancelado.

En estos años, han sido muchísimas las bandas que han tenido que postergar sus giras y shows por culpa de la dichosa pandemia. El tiempo sigue pasando y, poco a poco, los músicos se acercan a una nueva normalidad. Bon Jovi ya está de vuelta, curado y con ganas de marcha y así lo ha anunciado con la publicación de las nuevas fechas de sus próximos conciertos, que empezarán el 1 de abril en Omaha (Nebraska).

La nueva gira de Bon Jovi no será muy larga, más bien todo lo contrario, y el músico tocará solo en Estados Unidos durante el mes de abril, hasta el 30 para ser exactos. Milwaukee, Indianápolis, Houston y Nashville serán algunas de las ciudades que reciban al artista para entonar Its My Life.

Esperemos que Bon Jovi no vuelva a tener complicaciones con el Covid, ni él ni ningún miembro de la banda. No hay que olvidar que al positivo de Jon Bon Jovi hay que sumar los del batería Everett Bradley, el teclista David Bryan y su hijo.