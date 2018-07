El Gibraltar Music Festival cierra su 5ª edición por todo lo alto

Gibraltar Music Festival ha sido una de las últimas paradas del panorama festivalero europeo. Celebrado este pasado fin de semana, durante dos días juntó a los grandes nombres de la escena musical actual y a mitos de la música de los ultimos años a los pies del Peñón ante ante un público masivo.

El festival ha tenido el honor de traer las mejores actuaciones en vivo de todo el mundo al Victoria Stadium, con una amplia variedad de registros, desde R&B, pop, rock, indie o reggae y de esta manera ha conseguido ofrecer una de las experiencias más variadas y de alta calidad de la temporada veraniega.

Brian Ferry, que fuera líder de Roxy Music, y se convirtió en un icono global gracias a hits como Virginia Plain, Street Life y Love is a Drug fue una de las estrellas. El inglés sigue sigue siendo un artista majestuoso, con una voz y una capacidad interpretativa que lo conviertene en único. Un enigma del pop, capaz de hacer temblar las rodillas a estadios enteros.

Mientras Stereophonics, la mejor banda galesa de su generación triunfó gracias a un sonido nuevo y brillante, Travis, volvió a demostrar que además de un gran repertorio (que incluyó un repaso de sus grandes éxitos así como de nuevas canciones de su último disco, Everything at Once, tienen a uno de los mejores frontman del show bussiness actual.

Lo de Ne-Yo, fue un mundo aparte, quizá el gran momento del festival. Arropado por una gran banda dio todo un espectaculo que demostró por qué ha tenido 6 canciones top ten en el Billboard Hot 100 y ha escrito canciones para Beyoncé, Justin Bieber, Shakira y Rihanna.

Poca metáfora más precisa de los tiempos que está viviendo Europa, que uno de los momentos más esperados del Festival: Europe tocando de "The Final Countdown", mientras en el aeropuerto de Gibraltar, a pocos metros del festival, un avión emprendía su viaje de regreso a Londres.

Entre los demás conciertos destacaron especialmente All Saints, The Vamps, Jess Glyne, Zara Larsson y Nathan Sykes entre otros.

De esta manera el Festival ha contado con las actuaciones de grandes artistas y también ha dado la oportunidad a bandas locales de compartir escenario con ellas. Es evidente que el Festival sigue creciendo, especialmente estre el público español, y también refuerza una personalidad única: en él se puede encontrar un amplio espectro de público, personas de todas las edades, desde jóvenes a familias con niños, todas disfrutando y unidas por un ambiente agradable lleno de buena música.

Es por ello que ya se espera la próxima edición de este Festival diferente, cómodo y con esa personalidad tan marcada y especial.