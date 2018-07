James Arthur actuará en Madrid y Barcelona el próximo febrero

El cantante británico ganador de la última edición del programa televisivo X Factor, James Arthur, visitará Madrid y Barcelona en febrero del próximo año, dentro de su gira europea. Arthur actuará el 7 de febrero en la Sala Joy Eslava de Madrid y el 8 de febrero en la Sala Bikini de Barcelona.

Tras el éxito de Impossible, tema que batió récord de listas, alcanzando el número 1 en Reino Unido y varios países europeos y del que ya se han vendido más 2,5 copias, el cantante revelación del 2013 lanzará su próximo álbum debut, James Arthur, el 5 de noviembre y el single será el tema You’re Nobody ‘Til Somebody Loves You.

Las entradas para los conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 11 de octubre a las 11h en www.livenation.es, www.ticketmaster.es (Carrefour, Halcón Viajes y Fnac) y www.elcorteingles.es (tiendas).