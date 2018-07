Lady Gaga presenta 8 canciones de 'ARTPOP' en el iTunes Festival

La Germanotta presenta en directo 8 temas de su nuevo disco ARTPOP . Esta es la primera vez que Lady Gaga se sube a un escenario tras la cancelación de su Born This Way Ball Tour debido a su operación de cadera .

Lady Gaga presenta en directo un total de 8 canciones de ARTPOP en el iTunes Festival. La primera en sonar fue Aura, que ya se había filtrado en las redes sin título y que muchos apostaban por Burqa como nombre del tema.

Y por si no fuera poca la polémica que envuelve a este tema, para su interpretación en directo apareció con velo y dentro de una jaula. Eso si, fue una de las mejores canciones del concierto.

Le siguieron Manicure; ARTPOP, donde pudimos verla con el sujetador de conchas que ya lució en el vídeo de Applause; la hip hopera Jewels and drugs, Sex dreams, Swine, I wanna be with you y el single Applause fue el encargado de cerrar el concierto.

A continuación te dejamos con los vídeos de todas las actuaciones para que descubras más sobre ARTPOP:

