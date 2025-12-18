Nil Moliner desborda buen rollo con una gran orquesta en el Movistar Arena de Madrid

Si hay algo que engancha más es ver reflejado el amor por aquello a lo que te dedicas, y Nil Moliner desborda pasión por la música.

Después de un acercamiento de lo más íntimo con sus fans más acérrimos desde Local de Ensayos Europa FM, el catalán demuestra que soñar a lo grande es lo suyo con un concierto en el Movistar Arena de Madrid este 17 de diciembre.

El buen rollo se ha contagiado incluso antes de la salida del artista al escenarios. Personas de todas las edades y perfiles tenían una cita única en el pabellón más famoso de la capital, y no solo no han faltado, sino que han transmitido esa buena energía con la que Moliner expande con sus canciones.

Han dado las 21:00 horas cuando un juego de luces y una voz en off del artista han dado paso a una nueva era musical tras Paraíso. "Todo empezó así: un la guitarra, un micrófono y una ilusión", ha sonado, remarcando que lo importante es toda esa gente que le sigue.

Un concierto orquesta

El escenario se ha iluminado y una gran banda formada por músicos a la guitarra, el bajo, los bongos, la batería y las trompetas han empezado a tocar

La orquesta ha dado paso a Nil Moliner, que pronto se ha puesto al filo de una paralela para interpretar Mi religión. El público ha enloquecido y le ha hecho los estribillos enseguida. "Buenas noches, Madrid" ha gritado eufórico el artista, que pronto se ha reunido entre saltos con su banda. Un sample en directo de Crazy in love Beyoncé le ha hecho al artista moverse como tal.

Con su guitarra en mano, el artista ha pasado a Dos primaveras, con visuales retro en la pantalla central del Movistar Arena. Con la energía desbordada el cantante ha pasado entonces a moverse al ritmo de la salsa con Me quedo.

Nada que decir ha empezado a sonar tras una gran ovación de los espectadores, demostrando cuántos han ido a apoyar a Mil Moliner y a disfrutar de su música. El fuego ya irrumpido en escena para introducir a ritmo de reggae Good Day, con el coro inicial de los niños incluido en pantalla.

Dejando por unos minutos el baile a un lado, ha llegado la primera balada de la noche con Mi bandera.

Un acercamiento total con sus fans

A falta de un segundo escenario, Nil Moliner ha irrumpido entre el público de la pista para abrirse un huequito y cantar varios temas bien cerquita de sus fans. Así, ha interpretado canciones como Hijos de la tierra, Sin tu piel, El despertar... Bailando y brincando con sus fans alrededor.

Ya a la vuelta a los escenarios, ha comenzado el capítulo de la 'Inspiración', y tras repasar algunas de sus covers en video, el artista se ha sentado a la guitarra y pie de micro para cantar una versión de Por la boca vive el pez de Fito y Fitipaldis y de Puede ser, en honor a su gran amigo Dani Martín.

Aprovechando la atmósfera tan íntima, Mil Moliner ha cantado Por última vez, con un cuarteto de cuerda desde las gradas delanteras. Así, dejando a un lado la guitarra e iluminado con un destello de luz, el artista ha vuelto a enternecer al son de Mejor así, tema con el que ha contado con un gran coro sobre el escenario.

De soldadito de hierro a Libertad

Tras una presentación espectacular de todos los músicos sobre el escenario, Con una nueva camisa Nil Moliner ha reaparecido al son de Enséñame, volviendo a bailar y recorrerse el escenario como nadie. El ritmo orquestero y disfrutón ha seguido con Esperando, tema con el que el artista ha vuelto a juntarse con su público de las primeras filas, de lo más eufórico.

Después de animar al público como solo él sabe hacer, se ha arrancado a interpretar Meneito. Y con el público totalmente conquistado, Nil Moliner ha expresado lo mucho que le gusta Madrid y ha interpretado su hit Soldadito de hierro.

La energía no podía bajar, por lo que Nil Moliner ha interpretado a lo grande su mayor éxito, Libertad, con el que se ha caído el Movistar Arena.

Nil Moliner en el Movistar Arena de Madrid | GETTY

El artista se ha solidarizado con aquellos que están pasando por "un momento oscuro" y pese a ello se "aferran a la música" y han asistido a su concierto. Y a todos ellos ha dedicado su tema en catalán Ara, que pese a estar en la capital sus fans han demostrado saberse la letra. La emoción ha seguido con Luces de ciudad, cantada a la vez que todos los asistentes.

La era Nexo con canción inédita

"Llega una etapa muy bonita de mi vida que se llama Nexo", ha explicado el artista, introduciéndola interpretando Álex, su canción más íntima sobre aquel amigo que falleció en un accidente.

Pero Nil Moliner ha remontado las buenas vibras al cantar Ha pasado algo, con todo el público cantando al compás. Por si fuera poco, le ha regalado a su público madrileño en exclusiva un single inédito, He pensado en ti, que para los espectadores no ha sido un inconveniente no sabérsela, y la han coreado a lo grande.

Como no podía ser de otra manera, Nil Moliner ha vuelto a reventar Madrid con Tu cuerpo en braille. Y no podía despedirse sin cantar Vuela alto, una de las favoritas de sus fans.

El artista ha mostrado su ilusión en la mirada y en su calurosa despedida con todo su equipo: "Muchísimas gracias por apostar por la música en directo está noche, muchísimas gracias Madrid, te echaba muchísimo de menos".