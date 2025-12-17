Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Antonio Velázquez, Paula Gallego, Thaïs Blume y Santi Alverú

Pasapalabra no nos deja de sorprender con sus invitados. En esta ocasión, la semana va de actores , pues los cuatro invitados que acompañarán a los concursantes lo que queda de semana serán todos del mundo de la actuación. ¿Quiénes son? ¡Te contamos todos los detalles!

Pasapalabra continúa arrasando esta temporada. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el programa de Antena 3 se presenta como el formato perfecto para ver desde casa en estas fechas.

Durante los próximos días, el programa, conducido por Roberto Leal, trae a unos invitados de lujo de los que no nos cabe duda que darán mucho juego: Antonio Velazquez, Paula Gallego, Thaïs Blume y Santi Alverú.

Antonio Velázquez

El actor Antonio Velázquez Bautista es un actor español conocido por sus interpretaciones en series de televisión españolas como Sin tetas no hay paraíso, Buscando el norte,Las chicas del cable y La encrucijada.

Antes de dar sus primeros pasos como actor, se estaba preparando para ser suboficial del Ejército de Tierra, pero en el verano de 1998 le escogieron para la película Diálogo del amargo.

Otras películas en las que ha participado son Mi gran noche, una comedia protagonizada por Raphael o Tengo ganas de ti, secuela de A tres metros sobre el cielo.

Antonio Velázquez en el photocall de La Encrucijada, serie de Atresplayer | GTRES

Paula Gallego

Con apenas 21 años, Paula Gallego Gómez tiene un recorrido como actriz. Ha aparecido en series como 45 revoluciones, Amar es para siempre, Machos Alfa y Paquita Salas, pero también ha participado en los largometrajes Viejos y La pasajera y en los cortometrajes La luz, Cómplices y El cadáver y yo.

Por otro lado, ha participado en Pulgarcita, el musical, que se estrenó en el 44.º Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, y tiene conocimientos en danza y patinaje sobre hielo.

Paula Gallego durante el photocall de unos premios en Madrid | GTRES

Thaïs Blume

Thais Caparrós Gallud, más conocida como Thaïs Blume, es una actriz española que debutó ante las cámaras en el año 2008 en la serie Sin tetas no hay paraíso. Sin embargo, también ha participado en series como Amar es para siempre, Servir y proteger y Los misterios de Laura.

En el cine, ha hecho papeles en Luna Caliente y 88. Además, es madre de un hijo con el cantante Gabriel de la Rosa, cantante del grupo español Shinova.

Thaïs Blume posando en un photocall | GTRES

Santi Alverú

Y para terminar con la lista de invitados, tenemos a Santiago González-Alverú Iturmendi, más conocido como Santiago Alverú o Santi Alverú, actor, guionista, cómico y crítico de cine español.

Ya durante sus estudios de bachillerato comenzó haciendo monólogos cómicos, pero quién le diría que acabaría convirtiéndose en un actor de renombre e incluso crearía los Premios Yago en 2015, destinados a dar reconocimiento a los olvidados por los Premios Goya.

En 2017, fue nominado al Goya a mejor actor revelación en los XXXII Premios Goya y ganó el Premio Turia al mejor actor revelación por su papel en la comedia Selfie.

Además, hizo una colaboración en Paquita Salas y en Veneno y ha tenido un total de dos pódcasts, como el actual Y de beber, albóndigas. En televisión ha participado en programas como Zapeando y el programa de humor Ese programa del que usted me habla.