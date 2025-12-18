Todo sobre la venta de entradas para los conciertos 'SALVAJE DESDE LA RAÍZ' de Manuel Carrasco en Sevilla

Manuel Carrasco en Sevilla, en una imagen del vídeo promocional del tour 'SALVAJE DESDE LA RAÍZ' | Instagram

Manuel Carrasco recuerda 2016 como el año de su primer gran estadio. Sin duda, un momento clave en su carrera que cumple 10 años en 2026 y que el artista de Isla Cristina (Huelva) quiere celebrar por todo lo alto.

Para ello, el cantante volverá al escenario de este debut, el Estadio La Cartuja de Sevilla, con la gira de cuatro conciertos SALVAJE DESDE LA RAÍZ programada para el mes de junio y cuyas entradas salen a la venta este jueves 18 de diciembre.

"Salvaje desde la Raíz nace para contar y celebrar esa historia en cuatro noches en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. Cada concierto será un capítulo con el nombre de mis discos de esta década: Bailar el Viento, La Cruz del Mapa, Corazón y Flecha y Pueblo Salvaje (I y II). Todos con el apellido Salvaje, que es desde donde nace lo más puro y verdadero de cada uno de nosotros, desde esa libertad", explica el artista sobre los cuatro shows que asegura que serán "lo más especial" que ha hecho hasta ahora.

Las fechas de los conciertos 'Salvaje Hasta la Raíz' de Manuel Carrasco

"Puedes vivir una, varias o el viaje completo", continúa Manuel Carrasco en Instagram animando a sus seguidores a que sean ellos quienes elijan "cómo recorrer el camino". Las citas son todas en una semana de junio, de sábado a sábado.

Viento Salvaje - sábado, 13 de junio de 2026.

- sábado, 13 de junio de 2026. La Cruz Salvaje - domingo, 14 de junio de 2026.

- domingo, 14 de junio de 2026. Corazón Salvaje - viernes, 19 de junio de 2026.

- viernes, 19 de junio de 2026. Pueblo Salvaje - sábado, 20 de junio de 2026.

[[H3:Dónde comprar las entradas para los conciertos de Manuel Carrasco]

Las entradas para los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en la web de Manuel Carrasco el jueves 18 de diciembre a partir de las 12:00 horas. Como siempre, lo más recomendable es conectarse antes de tiempo para entrar en la cola virtual.

Los precios de las entradas de los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla

Los precios de las entradas para los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla no son oficiales pero cabe esperar que sean similares a los del concierto del 17 de mayo de 2025 en el Estadio La Cartuja de Sevilla dentro del Tour Salvaje.

Para esa fecha, las entradas oscilaban entre los 46 y los 120 euros.