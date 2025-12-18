Última hora Benidorm Fest 2026, en directo: llegó el día de conocer las 18 canciones
El Benidorm Fest 2026 tiene ya a sus concursantes, sus presentadores, las fechas en las que se celebrará... Y ahora desvela las canciones de los 18 candidatos a alzarse con el micrófono de bronce en la ciudad alicantina. Te lo contamos todo en directo.
¡APUNTA! LOS DÍAS QUE SE CELEBRARÁ EL BENIDORM FEST
El Benidorm Fest 2026 retrasa una semana su fecha habitual los últimos cuatro años, y conquistará L'Illa de Benidorm los siguientes días: el martes y jueves 10 y 12 de febrero se celebrarán las semifinales del Benidorm Fest respectivamente, mientras que la gran final tendrá lugar el sábado 14 de febrero de 2026 en la ciudad alicantina.
EL BENIDORM FEST, UNA CELEBRACIÓN SIN EUROVISIÓN
Aunque España no participará en Eurovisión, el Benidorm Fest 2026 se celebrará a lo grande. "La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", explicó el ente público.
Así, el certamen alicantino dará un giro para celebrar la música, sin relación directa con Eurovisión. Un espacio para que artistas pongan sus canciones en el punto de mira.
¿QUIÉN GANÓ EL BENIDORM FEST EN 2025?
Refrescamos la memoria para los más olvidadizos: el certamen alicantino alzó como ganadora a Melody con su canción Esa Diva. La andaluza fue la favorita del público, y llevó a Eurovisión su canción pegadiza. Sin embargo, la artista quedó en el festival europeo en el puesto 24.
En la próxima edición del Benidorm Fest se celebrará la música y el talento, y el ganador no representará a España en el Festival de la Canción, puesto que la delegación se ha retirado por la participación de Israel. Pero, ¿quién ganará el ansiado micrófono de bronce en 2026?
¿CUÁNDO SE CONOCEN LAS CANCIONES?
Este jueves 18 de diciembre empezarán a sonar los temas que formarán el Benidorm Fest 2026, y será a partir de las 11:30 horas. Desde el pop urbano, pasando por la bachata, por el pop rock, la balada, lo electrónico y llegando hasta la música dance. Una gran variedad de géneros irrumpirán en el Palau L'illa de Benidorm en 2026.
¡No te pierdas ningún detalle desde Europa FM!
¡CONOCE A LOS CANDIDATOS!
Si todavía no sabes quiénes participan en el Benidorm Fest 2026, apunta los nombres de los 18 concursantes:
- Asha
- Atyat
- Dani J
- Dora & Marlon Collins
- Funambulista
- Greg Taro
- Izan Llunas
- Kenneth
- KITAI
- KU Minerva
- Luna Ki
- Julia Medina y María León
- Mayo
- Mikel Herzog Jr.
- Miranda! & bailamamá
- Rosalinda Galán
- The Quinquis
- Tony Grox & LUCYCALYS
De todos ellos podremos escuchar su canción completa este jueves 18 de diciembre.