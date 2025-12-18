Última hora Benidorm Fest 2026, en directo: llegó el día de conocer las 18 canciones

EL BENIDORM FEST, UNA CELEBRACIÓN SIN EUROVISIÓN

Aunque España no participará en Eurovisión, el Benidorm Fest 2026 se celebrará a lo grande. "La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", explicó el ente público.

Así, el certamen alicantino dará un giro para celebrar la música, sin relación directa con Eurovisión. Un espacio para que artistas pongan sus canciones en el punto de mira.