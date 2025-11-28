Ana Mena, Nil Moliner y Pablo Alborán entre los invitados a los 'Billboard No. 1s' de Madrid

El evento Billboard No. 1s es una celebración en la que toman parte los artistas más relevantes del país dentro del ámbito de la música. Como han anunciado en redes, se encuentra amparado dentro del Starlite Festival y será la primera vez que se dedique exclusivamente a la música en español y la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos.

Anteriormente, se había celebrado en Los Ángeles y Nueva York, pero ahora ha sido Madrid la seleccionada. El evento, que tendrá lugar el 15 de diciembre en IFEMA, busca celebrar los logros de los artistas que están dominando las listas de Billboard España a través de actuaciones en vivo únicas.

Al margen de los artistas invitados, podremos ver a grandes personalidades de la música, influencers y otras personalidades. Esta celebración reafirma además al Grupo Starlite como una plataforma de música y entretenimiento de referencia en España que ha sabido reinventar la forma de consumir música a través de conciertos.

A continuación, te contamos quiénes son los primeros artistas anunciados.

Ana Mena

Actualmente, Ana Mena se encuentra componiendo su próximo disco, pero en el mes de octubre estrenó su temaLárgate, tras más de un año sin sacar música en solitario.

Además, en 2026 podremos verla protagonizando la película Ídolosjunto a su pareja Óscar Casas.

Nil Moliner

Nil Moliner, que ha sido capaz de conquistar a sus fans en el Local de Ensayo de Europa FM, acaba de lanzar los temas de su próximo disco: NEXO 04. Tu cuerpo en Braile y NEXO 08. Ha pasado algo.

Ahora, se prepara para el lanzamiento de su canción NEXO 10. Alex y tiene por delante dos paradas en las que podrás disfrutar de su música en directo en el Movistar Arena (17 de diciembre) y en el Palau Santa Jordi (27 de diciembre).

Pablo Alborán

Recientemente, Pablo Alborán ha anunciado nuevas fechas para su gira Global Tour KM0, con la que debutará con los temas de su nuevo disco como Clickbait.

Por otro lado, también podremos verle por primera vez como actor haciendo un personaje recurrente en la serie Respira, donde interpretará a un cirujano plástico.

India Martínez

Tras los lanzamientos de Caviar y Ya No Duele en colaboración con Los Rodes, India Martíneztiene una fecha pendiente en el Ópera de Dubai, uno de los espacios culturales más importantes de Oriente.

Rozalén

Recientemente, Rozalén fue galardona a los Latin Grammy con el premio Leading Ladies of Entertainment por ser "una de las cantautoras más influyentes del mundo hispanohablante, reconocida por su excelencia artística y su firme compromiso social".

Sus últimos lanzamientos han sido Hator Hator, en colaboración con Fernando Velázquez y En Mi Corazón de Barro, aunque la albaceteña lleva ya un año sin sacar nuevo disco.

Vanesa Martín

La última de las confirmadas ha sido Vanesa Martín, quien sacó el mes pasado una colaboración con Camilo, su tema Maldita mudanza en el que nos habla de esa búsqueda constante de algo mejor que no nos deja quedarnos quietos en un sitio.

Próximamente, la malagueña actuará en Granada, Málaga y Bilbao como parte de su gira de 2025.