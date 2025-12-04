La emocionante historia de 'Álex', la canción de Nil Moliner a su amigo fallecido en un accidente de tráfico
Nil Moliner lanza este viernes NEXO 10. Alex, una de las canciones más especiales de su carrera. El cantante de Tu Cuerpo en Braille escribe una carta a uno de sus mejores amigos fallecido en un accidente de tráfico. "Se la dedicamos a la gente que ya no está", dice sobre este tema del que pudimos escuchar un breve adelanto en el Local de Ensayo Europa FM.
NEXO 10. Alex es una de las canciones más especiales de Nil Moliner. El catalán lanza este viernes 5 de diciembre este tema escrito para uno de sus mejores amigos, fallecido en un accidente de tráfico, que pudimos escuchar en exclusiva durante su paso por el Local de Ensayo Europa FM.
"Le hice una canción a un amigo que nos dejó", contó el cantante, que había interpretado la canción días antes en su concierto en el Navarra Arena de Pamplona. "Hacía tiempo que le había hecho una canción pero no acabó de entrar y ahora sí ha entrado y estoy muy feliz porque es como un homenaje a ese amigo y a toda la gente que nos ha dejado", explicó antes de emocionarnos interpretando el estribillo de la canción.
Dime que seremos esos niños
Con el cielo a nuestro favor
Mándame señales con el frío
Enciéndeme la luz que nos faltó
Nil Moliner escribió esta carta a su amigo en la montaña junto a sus productores Manu Guix y Roger Rodés. "Me ha costado mucho escribirla pero al final ha llegado", explicó en un vídeo publicado en Instagram. "Sentimos de repente esa conexión, estábamos por la noche escribiendo y de repente salió sola", apuntó sobre el proceso creativo de este tema que busca emocionar y servir como homenaje a todas las personas que nos han dejado.
Todo es tan raro,
Me llamaron
Recuerdo las palabras
que me dispararon
ya no estás,
Nos has dejado
la vida cambia
parpadeando
y yo sigo contestando ese mensaje mirando fotos
Intentando relajarme
No entiendo nada
No me esperaba esta putada