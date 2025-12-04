La emocionante historia de 'Álex', la canción de Nil Moliner a su amigo fallecido en un accidente de tráfico

NEXO 10. Alex es una de las canciones más especiales de Nil Moliner. El catalán lanza este viernes 5 de diciembre este tema escrito para uno de sus mejores amigos, fallecido en un accidente de tráfico, que pudimos escuchar en exclusiva durante su paso por el Local de Ensayo Europa FM.

"Le hice una canción a un amigo que nos dejó", contó el cantante, que había interpretado la canción días antes en su concierto en el Navarra Arena de Pamplona. "Hacía tiempo que le había hecho una canción pero no acabó de entrar y ahora sí ha entrado y estoy muy feliz porque es como un homenaje a ese amigo y a toda la gente que nos ha dejado", explicó antes de emocionarnos interpretando el estribillo de la canción.

Dime que seremos esos niños

Con el cielo a nuestro favor

Mándame señales con el frío

Enciéndeme la luz que nos faltó

Nil Moliner escribió esta carta a su amigo en la montaña junto a sus productores Manu Guix y Roger Rodés. "Me ha costado mucho escribirla pero al final ha llegado", explicó en un vídeo publicado en Instagram. "Sentimos de repente esa conexión, estábamos por la noche escribiendo y de repente salió sola", apuntó sobre el proceso creativo de este tema que busca emocionar y servir como homenaje a todas las personas que nos han dejado.

Todo es tan raro,

Me llamaron

Recuerdo las palabras

que me dispararon

ya no estás,

Nos has dejado

la vida cambia

parpadeando

y yo sigo contestando ese mensaje mirando fotos

Intentando relajarme

No entiendo nada

No me esperaba esta putada