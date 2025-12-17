Leiva suma una nueva fecha al Tour Gigante Fin de Gira España 2026 y anuncia un cuarto concierto en Madrid

Cuando parecía que Leivaya había cerrado las fechas del Tour Gigante Fin de Gira España 2026, el cantante ha decidido sorprender a sus fans anunciando un cuarto concierto en Madrid.

El intérprete de Caída libre se ha asomado este martes a sus redes sociales para publicar un vídeo con el anuncio de la fecha y la información de la venta de entradas. También ha apuntado que está trabajando en su siguiente siguiente, el que será su séptimo álbum de estudio.

"Os dejo este vídeo desde Argentina, Buenos Aires. Estoy aquí una temporada grabando lo que va a ser mi próximo disco y no quería que se terminase el año sin dejar de agradeceros la brutal acogida que habéis dado a la gira GIGANTE. Por acompañarme y haber generado una cosa brutal. Ha sido la mejor gira de mi vida. Y por este motivo os quería contar que voy a sacar una cuarta fecha en el Movistar Arena de Madrid el día 8 de septiembre de 2026", ha apuntado para luego anunciar los datos de la venta de entradas y agradecer, una vez más, la acogida de la gira. "Ojalá nos veamos en estos conciertos y que tengáis un bonito cierre de año".

Cuándo salen a la venta las entradas del nuevo concierto de Leiva en Madrid

El cuarto concierto de Leiva en Madrid será el martes 8 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena y las entradas se ponen a la venta este jueves 18 de diciembre, como señala el artista en su vídeo. ¡Toma nota!

Día: jueves 18 de diciembre

Hora: a las 12:00 horas

Sitio: leivaentradas.com

Cómo acceder a la preventa de Leiva para el concierto del 8 de septiembre

La preventa arranca 24 horas antes, este miércoles 17 de diciembre a las 12:00 horas.

Para poder acceder hay que suscribirse a la lista de correoa través del siguiente enlace.

Los precios del concierto de Leiva en Madrid

No hay precios oficiales del concierto de Leiva el 8 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid pero se puede intuir que son los mismos que los de las otras fechas en la capital.

En pista las entradas cuestan 49 euros más gastos de gestión y las entradas más baratas de grada son de 35 euros (+GG).

Los cuatro conciertos de Leiva en Madrid

El concierto del 8 de septiembre de 2026 es el cuarto de Leiva en la capital. Los otros son también en septiembre y, para algunos, aún quedan entradas a la venta:

Martes 8 de septiembre de 2026 - entradas a la venta a partir del 18 de diciembre

Miércoles 9 de septiembre de 2026 - entradas a la venta

Martes 29 de septiembre de 2026 - últimas entradas

Miércoles 30 de septiembre de 2026 - SOLD OUT

Todas las fechas del 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026'