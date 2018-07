Los Rolling Stones cautivan al público de Madrid

54.000 LOCALIDADES AGOTADAS

Más de 50.000 personas abarrotaron anoche el Santiago Bernabéu para ver, muchos por primera vez y todos quizás por última, al grupo de rock más grande y mítico que queda en pie. Los inmortales Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts repasaron en 19 canciones algunos de los mayores éxitos de su carrera. Los Rolling Stones emocionaron a un público entregado, que desde los primeros riffs de Jumping Jack Flash hasta la apoteosis de (I Can't Get No) Satisfaction, vivió dos horas que nunca podrá olvidar.