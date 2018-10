Jason Derulo revoluciona Barcelona con su espectáculo en el Sant Jordi Club

Jason Derulo ha pasado por nuestro país para actuar en Madrid y Barcelona y presentar en directo su extenso repertorio. Además de interpretar sus últimos éxitos, el artista echó un vistazo al pasado rescatando hits de sus inicios como 'In My Head' o 'Replay'.

Jason Derulo revolucionó el pasado miércoles el Sant Jordi Club de Barcelona con su impresionante directo. No solo interpretó sus éxitos más recientes, como 'Goodbye', en el que colaboran David Guetta, Nicki Minaj y Willy William; si no que quiso hacer un giro al pasado cantando algunos maravillosos sencillos de sus inicios como 'Replay' o 'In My Head'

El artista sorprendió al público con su espectáculo sobre el escenario. Un impresionante juego de luces y cambios de vestuario, donde destacaron tanto abrigos de pelo muy extremados, como cuando cantaba directamente a torso descubierto.

Por supuesto no faltaron sus bailes, ya que Jason Derulo es conocido además de por su gran voz por ser un excelente bailarín. Algo que demuestra siempre que tiene ocasión, como cuando abandonó el micrófono para centrarse en sus increíbles movimientos a ritmo de percusión.

Rodeado de humo y confeti, el estadounidense creó una conexión mágica con el público, al que no dudó en dedicarle algunas palabras en español: "Os amo Barcelona. ¡Gracias, muchas gracias!".

Un público de todas las edades. Ya que podíamos encontrar desde niños a hombros de sus padres, a adolescentes y adultos que no quisieron perderse el directo de una de las estrellas internacionales más importantes de la música pop actual.