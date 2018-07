Simple Plan anuncian nuevo disco, Taking One For The Team, y gira por España

Simple Plan publicarán Taking One For The Team , su nuevo disco, el 19 de febrero de 2016 y pocos días más tarde lo presentarán en sus conciertos de Madrid, Bilbao y Barcelona.

Taking One For The Team de Simple Plan / europafm.com

Simple Plan anuncia la publicación de su quinto álbum de estudio. Taking One For The Team saldrá a la venta el próximo 19 de febrero de 2016, pocos días antes de que visiten nuestro país. La banda canadiense actuará el miércoles 24 de febrero en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el viernes 26 en Bilbao (recinto por confirmar) y el sábado 27 en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Además la noticia viene acompañada por I Don't Wanna Go To Bed (feat. Nelly), flamante nuevo single que anticipa el álbum, cuyo videoclip no tiene desperdicio...

Con más de una década de carrera a sus espaldas, Simple Plan ha vendido más de 7 millones de álbumes y todos sus movimientos arrastran a una legión multitudinaria de incondicionales.