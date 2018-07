The Cure, Snow Patrol, Radiohead, Vetusta Morla, Klaxons, The Gift, y Lori Meyers en el Bilbao BBK Live 2012

The Cure girará este verano por los principales festivales europeos con un espectáculo muy especial: más de dos horas de actuación con un set de canciones escogidas de sus 14 álbumes de estudio, incluyendo temas de su épico disco Wish, del que se cumplen 20 años este 2012. La banda de Robert Smith se une a Radiohead como principales atractivos del Bilbao BBK Live de este año. The Inspector Cluzo & The FB’s Horns, Tribes y Zoé son las últimas incorporaciones a la nueva edición del festival.

Los escoceses Snow Patrol, con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo, numerosos premios (Meteor Music Awards, Q Awards) y el reconocimiento público de músicos de la talla de Bono (U2), Michael Stipe (REM) o Nikki Sixx (Mötley Crue), cuentan con seis trabajos de estudio en su haber. El último de ellos, Fallen Empires, salió a la venta el pasado mes de noviembre, ya se han extraído de él los singles Called Out In The Dark y This isn’t Everything You Are y Gary Lightbody y los suyos lo presentarán en julio en Bilbao.

Klaxons es un cuarteto londinense de indie rock que, tras la publicación de varios singles en formato de siete pulgadas en varios sellos independientes, irrumpió en la escena alternativa europea con el lanzamiento de su disco debut Myths Of The Near Future, en 2007, con hits de la talla de Golden Skans. Numerosos premios y actuaciones en algunos de los mejores festivales europeos avalaron este primer trabajo de Klaxons, que tuvo su continuidad en Surfing The Void, de 2010.

Por su parte, Vetusta Morla volverá al Bilbao BBK Live dentro de la gira de presentación de Mapas, su segundo disco. Posiblemente sea la banda nacional de la escena alternativa que mejores críticas y mayor éxito ha cosechado en los últimos tiempos. Su primer trabajo, Un día en el mundo, que vio la luz en 2008 tras 10 años de conciertos, demos y local de ensayo, supuso un soplo de aire fresco dentro de la música independiente. El del Bilbao BBK Live será su último concierto en el norte antes de concluir la gira de Mapas.

Completan el listado de confirmaciones los portugueses The Gift, una excelente banda de indie-pop electrónico con siete discos en su haber; los londinenses Noah And The Whale, un exquisito quinteto de indie-folk, en auge en Inglaterra; también desde Inglaterra llegan Band Of Skulls, un trío de rock con toques de garage, blues e indie, que publicará su tercer disco, Sweet Sour, el mes que viene y, por último, los andaluces Lori Meyers, otro de los estandartes del indie-rock estatal.

Estas siete nuevas incorporaciones se suman en el listado de confirmaciones del festival a Radiohead, que actuará en la capital vizcaína en fecha única en España. Próximamente se anunciarán más artistas para el Bilbao BBK Live 2012, que tendrá lugar del 12 al 14 de julio en el habitual emplazamiento de Kobetamendi.