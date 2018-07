The Roots, Hot Chip y Fatboy Slim al Sónar 2012

Ya tenemos a los primeros confirmados del Sónar Barcelona 2012, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de junio, entre los que destacan The Roots, Modeselektor, Hot Chip, Austra, James Blake dj, Fatboy Slim, Richie Hawtin, Amon Tobin con su show ISAM, Squarepusher, Deadmau5, Nicolas Jaar, Luciano, Azari & III, Jacques Lu Cont, Friendly Fires, Metronomy, John Talabot, Mouse On Mars, The Suicide Of Western Culture y los showcases de Hyperdub, Brainfeeder y 100% Silk, entre otros.

El logo de esta edición es una cruz que, casualmente, se asemeja bastante al estilo del artista recientemente fallecido Antoni Tàpies.

Por primera vez este Festival de Música Avanzada estará presente en África con la celebración de A Taste of Sónar el dos de marzo en Ciudad del Cabo (Suráfrica). Esta jornada musical formará parte del festival Design Indaba dedicado al diseño, a la publicidad, a las artes gráficas, al cine, a la moda y a la música.

Sónar regresará a Japón por quinta vez los días 21 y 22 de abril para el SonarSound Tokio combinando importantes artistas internacionales con los más destacados del panorama nipón.

Por último, los días 11 y 12 de mayo se celebrará Sónar São Paulo, el mayor festival Sónar después del de Barcelona.

La novedad de esta edición es que el pago de la entrada se puede hacer en dos importes, uno de 80 euros en el momento en que se realiza la reserva antes del 31 de marzo, y el otro de 75 euros antes del 5 de mayo.

A cotinuación te dejamos toda la lista de confirmados para Sónar Barcelona hasta la fecha:

The Roots

Hot Chip

James Blake dj

Fatboy Slim

Richie Hawtin

Amon Tobin ISAM

Squarepusher

Deadmau5

Nicolas Jaar

Luciano

Azari & III

Friendly Fires

Metronomy

Modeselektor

Mouse On Mars

Laurent Garnier presents LBS

Hyperdub presents Kode9 + Cooly G + Scratcha DVA

Austra

Jacques Greene

Jacques Lu Cont

John Talabot

Diamond Version featuring Alva Noto & Byetone + Atsuhiro Ito

Brainfeeder presents Thundercat + Kutmah + Lapalux

Maya Jane Coles

Mary Anne Hobbs Vs Blawan

100% Silk presents Ital + Maria Minerva + LA Vampires + Magic Touch

Peaking Lights

Julio Bashmore

BBC Radio 1 presents Annie Mac & guests

Trevor Jackson

When Saints Go Machine

The Suicide Of Western Culture

Darkside (Nicolas Jaar & Dave Harrington)

Plapla Pinky

Psilosamples

Dago

Uner

Supersilent featuring John Paul Jones