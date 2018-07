Único concierto de Bryan Adams en España

Bryan Adams continúa presentando con gran éxito su gira de conciertos acústicos The Bare Bones Tour. Un concierto íntimo que, este año sólo tendrá una parada en nuestro país. Será el próximo 7 de agosto en el Festival de Cap Roig (Girona).

En su único concierto en España la estrella canadiense reinterpretará sus grandes éxitos, dándoles un nuevo giro, en un espectáculo por el que ha recibido las mejores críticas de la prensa y el aplauso del público. Entre los clásicos incluídos en el repertorio de su gira acústica destacan Cuts Like a Knife, Summer of '69, Kids Wanna Rock, Can’t Stop This Thing We’ve Started, (Everything I Do) I Do It for You, Open Road o Thought I’d Seen Everything, entre otros.

Bryan Adams ha vendido más de 65 millones de discos a lo largo de su carrera y los clásicos que interpretará en Cap Roig se podrán oír como se compusieron originalmente en un nuevo formato gracias a su guitarra, una armónica y su propia voz.