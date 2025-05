Chanel responde si volvería a Eurovisión: "Estoy en un momento superlindo..."

Desde 1995 con Anabel Conde, Chanel es la representante española que mejor ha quedado en Eurovisión. La artista, junto a su tema SloMo, le otorgó un tercer puesto a España con 459 puntos en 2022, la máxima puntuación histórica del país en el festival. Ante esta situación, muchas son las voces que piden que Chanel regrese al certamen...

Tras la actuación de Melody, que terminó antepenúltima, la cantante ha concedido una entrevista a Henar Álvarez, quien ha querido saber si estaría dispuesta a volver a Eurovisión: "Ahora mismo no. O sea, ni de coña. No, no, no, no, ahora, no", ha respondido con rotundidad.

Chanel asegura que se encuentra en una etapa artística nueva, donde tiene más control sobre lo que hace. Una prueba de ello es Antillas, su último sencillo. "Ahora mismo estoy en un momento superlindo en mi carrera, con música que por fin quiero hacer, haciendo lo que me apetece con un equipo increíble... Ahora mismo, me apetece hacer lo que estoy haciendo", asegura.

No conforme con su respuesta, Henar Álvarez le ha preguntado a la cantante si se siente orgullosa de seguir siendo el mejor puesto de España en Eurovisión desde 2022. "Después de mi año, cada vez que ha pasado Eurovisión y que justamente han sido mujeres las que han ido, yo estaba en mi casa temblando, llorando, gritándolas: '¡Venga, coño!'. No tengo miedo de que me superen, yo empatizo demasiado", asegura.

"Tengo que confesar que, cuando estoy hormonal y tengo la autoestima baja, me miro al espejo y digo: 'The mami is back' —'La mami está de vuelta'—", admite entre risas.

Chanel empatiza con Melody

En otras entrevistas, Chanel ha defendido a Melody frente a su antepenúltimo puesto. La artista expresó para Europa Press que está "muy orgullosa" de la actuación de Melody con Esa Diva. "Empaticé muchísimo con ella y estoy superfeliz por cómo lo hizo", defiende. De hecho, le encantó el resultado de la actuación en la final y gritó junto a su equipo al ver a la de Dos Hermanas desde Benidorm, donde daba los puntos del jurado de España.

Aunque no se mojó en exceso ante el citado medio, Chanel fue bastante clara sobre su opinión con el puesto de Melody en Basilea: "Como persona que ha estado allí y sé las cosas que pasan por detrás, empatizo con Melody y sé lo que tiene que estar sintiendo. Y con todo el equipo de Televisión Española, mi máximo apoyo para ellos".

"Hay que darle espacio, es mucha presión", añadió la artista sobre la decisión de Melody de volver a su casa y cancelar su agenda de eventos. Asimismo, dejó claro que no quería pronunciarse sobre si la controversia de España con Israel habría tenido algo que ver en el resultado: "Nunca me meto en polémicas. Soy artista, no geopolítica, no tengo mucha idea de todo esto".