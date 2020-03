Una mujer descubre que lleva 2 años regando y cuidando una planta artificial

Caelie Wilkes explicó el pasado 28 de febrero una divertida anécdota que le había sucedido. La mujer llevaba dos años cuidando y regando una planta suculenta, hasta que se dio cuenta de que era artificial.

"Tengo esta bonita suculenta desde aproximadamente dos años. Estaba muy orgullosa de esta planta. Estaba llena de vida, con un color precioso, simplemente era una planta perfecta. La tenía en la ventana de mi cocina. Tenía un plan de riego para ella, si alguien más intentaba regar mi suculenta me ponía a la defensiva porque quería cuidarla bien. Me gustaba mi suculenta", empieza su mensaje destacando todos los cuidados hacia su planta durante los dos últimos años.

"Hoy decidí que era hora de trasplantarla, encontré la maceta más bonita y que se adaptaba perfectamente. Cuando fui a sacarla del recipiente de plástico original en el que venía cuando la compré, me di cuenta de que esta planta era FALSA. ¡He puesto tanto amor en esta planta! Ge lavado sus hojas. He intentado con todas mis fuerzas mantenerla con el mejor aspecto, ¡y es completamente plástico!", continúa compartiendo su asombro "¿Cómo no me di cuenta? ¡La saco del recipiente y veo que es foam con arenas pegada en la parte de arriba! Siento que estos dos últimos años han sido una mentira".

Tras compartir esta surrealista historia, la publicación de la joven se ha empezado a compartir cientos de veces y ni ella sale de su propio asombro al ver cómo los medios de comunicación se han hecho eco, e incluso han contactado con ella, para hablar de esta "terrible" decepción.

"Fox News me contactó y está compartiendo la historia. ¡New York Post también! Y Home Depot ahora me envía suculentas reales, ¿cómo de real es todo esto?" o "Y ahora aparezco en Good Morning America", escribe en Facebook sorprendida por la repercusión de la historia.