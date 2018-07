Obligan a esta chica a bajarse de un avión por llevar estos pantalones 'demasiado cortos'

A Maggie McMuffin llevar unos pantalones cortos le ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza. Esta joven bailarina de burlesque tomó un vuelo de JetBlue a su ciudad natal, Seattle, el segundo avión de esta compañía en un día. Aunque en el primer vuelo, de Nueva York a Boston, no pusieron ninguna objeción, la tripulación del segundo no le permitió la entrada al avión por considerar que su vestimenta no era apropiada. El piloto, que es quien tiene la autoridad en el avión, consideró que sus pantalones podían ofender a otras familias del vuelo, y le invitó "amablemente" a cambiarse de ropa o quedarse en tierra.

Maggie no podía recuperar la ropa de su equipaje porque ya estaba facturada su maleta y había sido almacenada en las bodegas del avión, por lo que ofreció a la azafata poder taparse con un jersey o con las mantas de cortesía del avión, pero se negaron en rotundo.

Para no perder su vuelo de regreso a casa, Maggie recurrió a las tiendas del aeropuerto para comprar unos pantalones. Pero era tal su enfado que no quería gastarse mucho dinero, y eligió unos pantalones de pijama de 22 dólares en señal de protesta. Finalmente, al personal del avión no le quedó otro remedio que acomodarla entre el resto de pasajeros. Pero la cosa no quedó aquí.

En cuanto llegó a su destino, puso a caldo a la compañía aérea en la redes sociales y contactó con los medios de comunicación locales para explicar lo sucedido, hecho que obligó a la compañía a rectificar. JetBlue reembolsó a Maggie McMuffin el importe de los pantalones que compró en el aeropuerto y el coste total del billete.

¿Y a ti, te parecen adecuados sus shorts para subir a un avión? ¿Crees que son ofensivos para el resto de pasajeros? ¿Cuáles son los verdaderos límites de lo 'decente'?