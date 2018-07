Muestra la infección que cogió para concienciar de la importancia de ducharse con chanclas en el gimnasio

Con el dolor tan intenso, intentó todo tipo de cosas para deshacerse de la infección, entre ellas, un injerto de piel con escamas de bacalao. El hombre, quien prefirió permanecer en el anonimato, escribió en una emisora de radio para compartir sus experiencias. "En algunas ocasiones me dejaba las chanclas que usaba cuando me duchaba, pero como no quería acudir al trabajo sudoroso y maloliente tomaba la decisión de ducharse descalzo", comentó.

Después de la detección de una parte irritada en su pie, le dijeron que tenía el VPH y que la verruga era un 'plantador' pero el hombre optó por no dejar de entrenar y en su lugar decidió colocar sobre la verruga cinta adhesiva, cáscaras de plátano, vinagre y ácidos sin receta para cambiar la verruga.

Desgraciadamente, su médico fue incapaz de ayudarle con un tratamiento y pronto su pie tenía cinco verrugas. Soportó el dolor que estas le producían en la planta del pie antes de recurrir a la cirugía. A pesar de que utilizaron las escamas de bacalao para realizar el injerto de piel, sigue siendo incapaz de caminar.

Una vez operado, quiere concienciar a las personas a "cuidar de sus pies para que ellos puedan cuidar de ti". Advirtió además: "Hazte un favor, usa zapatos en cualquier área pública donde hay agua. Este virus se desarrolla en esas áreas".