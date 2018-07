Rescata al perro de sus vecinos al pensar que la casa estaba en llamas tras tomar LSD

Un americano de 43 años se ha convertido en el yonki-héroe imaginario del mes tras irrumpir en la casa de sus vecinos para salvar al perro de ser pasto de las llamas… ¡Que no existían más que en su psicodélica mente!

Orchard, que así se llama el caballero, tomó ácido (LSD) y jarabe para la tos, lo que acabó convirtiéndose en un cóctel alucinógeno tan potente que le llevó a imaginar que la casa de sus vecinos estaba en llamas, con el pobre perro atrapado en su interior.

De esta forma, Orchard no lo dudó ni un momento, cogió su vehículo e irrumpió en la parte trasera de la casa de los vecinos derribando la valla, cogió al can en brazos y salió triunfante, orgulloso de su “heroico” gesto. Lo que no tuvo en cuenta era el colocón que llevaba y que acabaría arrestado por la policía, acusado de allanamiento de morada. El Capitán LSD tuvo que pasar unos días entre rejas bajo fianza de unos 13.500 euros (15.000 dólares).

Por suerte no se sumaron cargos adicionales como posesión de drogas, ya que no llegó a conducir por la vía pública en ese estado, ni tenía (o no le quedaban) sustancias ilegales en casa. Según declaraciones de los agentes que lo arrestaron, nuestro no-héroe se mostró muy cooperativo e incluso compró una valla nueva al día siguiente. ¡Menudo viaje, amigo!