Dreambeach Villaricos 2015

LUGAR: Playa de Villaricos - Cuevas de Almanzora (Almería)

FECHAS: 7 y 8 de agosto

ARTISTAS:

Andy C

Armin Van Buuren

Blasterjaxx

Carl Craig

Derrick May

Dixon

Gonçalo

Headhunterz

Kill The Noise

Luciano

Maceo Plex

Matador

Neonlight

Nina Kravitz

Noisia

Octave One

Paul Kalkbrenner

Pet Duo

Recondite

SFDK

Sigma

Spor

Stacey Pullen

Subfocus

Nachap Sound

PRECIO: Abono Festival: 55€ (+gastos), Abono + Zona de acampada: 70€ (+gastos), Abono VIP: 100€ (+gastos), Abono VIP + Zona de acampada: 115€ (+gastos)

SERVICIOS:

- Zona de acampada

- Parking exclusivo (con entrada VIP)

- Acceso al festival sin colas (con entrada VIP)

- Zona VIP habilitada dentro del recinto (con entrada VIP)

MÁS INFORMACIÓN:

dreambeach.es

@DreambeachFest

CÓMO LLEGAR