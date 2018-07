Especial: los cantantes y sus parejas

El límite entre lo profesional y lo personal en ocasiones queda desdibujado cuando un cantante le pide a su pareja que participe en su nueva creación. En algunos casos las parejas son completamente anónimas. Aunque en el caso más reciente ambos de dedican a la música. Katy Perry ha colaborado en el tema Who you love de su nuevo amor John Mayer. Esperamos que le vaya mejor que con los anteriores...

La norteamericana Pink ha fichado para su videoclip True love a su marido Carey Heart y a su hija Willow, además de su amiga Lily Allen. ¡Así todo queda en familia!

En España también tenemos cameos. Juan Magán, el rey del EletroLatino, convertía su canción Mariah en una historia autobiográfica. Y quién mejor que su esposa Mariah Elisa Peralta y madre de sus tres hijos para protagonizar el vídeo:

Olvido Gara, conocida por todos como Alaska, ha incluido a su actual pareja Mario Vaquerizo en algunas interpretaciones públicas de Absolutamente, el tema que cantó junto a Sara Montiel. En este caso, siendo su pareja un playbackero, no sabemos si están al mismo nivel artístico...

Aunque si en España hay un experto en camelar a sus parejas para que aparezcan en sus vídeos, ése es Dani Martín. Primero convenció a Amaia Montero, por entonces cantante de La Oreja de Van Gogh, para cantar a dúo Puede Ser. Más tarde, Dani le quitó la novia a un jovencísimo Fernando Torres. Sí, nunca fue oficial, pero Natalia Verbeke y Dani Martín estuvieron juntos.

A nivel internacional, algo comparable a Dani Martín sería Jennifer Lopez. Quizá la chica del Bronx se los lleva de calle prometiéndoles un papel en su próximo videoclip. Aunque a este ritmo le van a faltar videoclips para incluirlos a todos: el actor Ben Affleck en Jenny from the block, el bailarín Casper Smart en Dance again, su marido y padre de sus hijos Marc Anthony en No me ames... (dejamos en interrogante su relación con William Levy en I'm into you)

Los magnates de la música negra tampoco han dejado pasar la oportunidad de mostrar su amor a los cuatro vientos. Rihanna y Chris Brown se dejaron ver en Nobody's business, Alicia Keys y Swizz Beatz en International Party y el todopoderoso Jay Z loquito de amor por Beyoncé en Crazy in love.

Las estrellas del pop también han amortizado sus patrimonios matrimoniales (mientras les han durado). El rey del pop, Michael Jackson, y la hija del rey del rock, Lisa Marie Presley, rozaban sus cuerpos desnudos en You are not alone. Algo más explicita era Britney Spears, que fundía sus curvas con Jason Trawick en Criminal. Incluso Adam Levine de Maroon 5 le pedía a Anna Vyalitsyna que nunca abandonara su nidito de amor (Never leave this bed). Aunque la modelo rusa no debió entender muy bien su mensaje... ¿Cuál de los dos estaba más irresistible en Misery?

Y si aún te quedas con ganas de descubrir más relaciones extraprofesionales, échale un ojo a:

David Bustamante y Paula Echevarría en A contracorriente

Andrés Calamaro y Micaela Breque en Cuando no estás

Marta Sánchez y Dani Terán en Get it up

Mai Meneses y Kim Fanlo en Idiota

Seal y Heidi Klum en Secret

Axl Rose (Guns n' Roses) y Stephanie Seymour en November rain

Prince y Nicole Kidman en The Scandalous Sex Suite

Jason Donovan y Kylie Minogue en Specially for you

Macaco y Kira Miró en Moving

