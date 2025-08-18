Así es Andrea Compton, la creadora de contenido que se ha convertido en voz generación

Así es Andrea Compton, la creadora de contenido que se ha convertido en voz generaci | GTRES

A pesar de ser conocida como Andrea Compton en redes sociales, Andrea Rodríguez López es el nombre real de una de las creadoras de contenido más populares entre el público millenial.

Criada en la pequeña localidad de Roblelacasa (Guadalajara) a pesar de haber nacido en Madrid en 1991, su traslado a la capital para estudiar fue el motor con el que empezó a crear vídeos para redes sociales.

Su popularidad en estos nuevos medios por aquel entonces se produjo en Vine, una plataforma de vídeos cortos en los que la joven volcaba diferentes vídeos con doblaje alternativos que causaron furor. Desde ahí, dio el salto a YouTube, donde lleva publicando vídeos desde hace más de diez años y acumula más de 700.000 seguidores.

Desde entonces, Andrea Compton se ha convertido en una suerte de voz generacional al abordar temas tanto culturales y mostrando cómo se desarrolla el día a día para una millenial.

A lo largo de los años, la creadora de contenido ha participado en diferentes programas y podcasts que le han abierto las puertas a diferentes contenidos y compañeros. Entre ellos, cabe destacar la amistad que une a Andrea con Inés Hernand, con quien incluso ha compartido piso durante años y ha publicado varios vídeos de diferentes temáticas en los que aprecia la buena sintonía entre ellas.

Durante los últimos meses, la creadora de contenido también se ha volcado en mostrar a modo de videoblog cómo se desarrollan los viajes que lleva a cabo por todo el mundo con destinos tan apetecibles como Japón, Estados Unidos o Canadá.