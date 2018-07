En Europa FM te estrenamos Hold it against me, el último vídeo de Britney Spears

Britney Spears en su nuevo videoclip Hold it against me / europafm

Britney Spears ha regresado a su estilo de videoclip sexy que ya marcó en sus inicios con I did it again, y continuó con Toxic, Womanizer y -prácticamente- la mayoría de sus singles.

La joven se muestra en Hold it against me bailando frenéticamente, rodeada de bailarines, focos y llamaradas de fuego, y luciendo un atrevido atuendo de cuero negro. El montaje es tan rápido que produce un efecto de parpadeo como el de las luces de discoteca, y es que ese es el destino final de este tema.

Durante los cuatro minutos y casi treinta segundos se muestra a Britney luciendo vestidos de colores y adornos de plumas, e incluso enfrentándose a otra joven rubia que parece ser un alter ego. Su aparición rodeada de micrófonos emulando una rueda de prensa ya nos avisa que Britney tiene polémica para rato.