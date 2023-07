Abraham Mateo canta 'Sexy Señorita' para celebrar su victoria contra Ampeter en La Velada del Año III

Abraham Mateoy Ampeter han sido los encargados de inaugurar los combates de La Velada del Año III.

El primer round ha terminado bastante igualado entre ambos, y parece haber servido de primera toma de contacto y calentamiento para ambos.

En el segundo round hemos podido ver a abraham más metido en el papel de boxeador, lanzando varios golpes con fierza a su contrincante, que también se los ha devuelto en varias ocasiones.

En el tercer y último round, el streamer ha puesto en varias ocasiones al cantante contra las cuerdas, y ambos han propinado varios ganchos en la cara y golpes costado al otro, siendo separados en varias ocasiones por el árbitro.

Tras este reñido combate, los jurados han determinado con dos votos a favor y uno en contra, que el cantante se merecía la victoria.

Después de proclamarse ganador y recibir su cinturón, Abraham ha corrido a abrazar a todo su equipo, pero ha habido alguien ha quien da dado más cariño que a nadie: su novia, a la que ha besado varias veces antes de pronunciar su discurso de agradecimiento, esfuerzo y superación.

"No tengo palabras para describir lo que siento en este momento, ha sido 20 días superintensos, pero quiero dar las gracias a mi equipo porque este cinturón no es solo mío, es de todos ellos por estar conmigo. Gracias a todas las personas que han creído en mi a pesar de la desventaja que he tenido. Con ganas determinación y actitud se puede conseguir todo en esta vida, si no hay dolor no se gana, muchísimas gracias a todos por creer en mi".

El cantante también ha querido dedicar unas palabras a aquellos que le ha acompañado desde los inicios de su carrera musical y creyeron en él.

"Durante toda mi vida he pasado muchas difcultades y prejuicios, yo solo soy un chico que le encanta la música, que siempre ha tenido un sueño de ser cantante. Ahora siento que muchas personas de repente han confiado en mí y solo quiero darle un mensaje a todas esas personas que un día escucharon esta canción, quiero que la cantéis conmigo", ha expresado entre lágrimas el cantante para, automáticamente, cantar a capela Sexy Señorita.

El estadio completo ha coreado junto al gaditano su mítico tema.