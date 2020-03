Una abuelita, escandalizada al escuchar la letra una canción de Bad Bunny

Las letras de los temas de Bad Bunny nunca dejan indiferente a nadie. Ya sea por explícitas o gamberras, las canciones del artista latino hablan sin tapujos de las inquietudes femeninas más allá de la satisfacción masculina. El tema 'Yo Perreo Sola' es el ejemplo perfecto de que se puede hacer música urbana sin letras que jaleen al hombre dominante, como sí pasa con otros temas, como la frase 'no es culpa mía si me porto mal' que canta Danny Ocean.

Así, el vídeo de una abuelita escandalizada al escuchar la letra de uno de los temas de Bad Bunny, ha conquistado las redes sociales y al propio cantante, que ha compartido el fragmento en sus stories de Instagram. "Perdón a las abuelitas", escribía con un emoji sonriente. La frase que impactó a la simpática abuelita del vídeo es 'si tu novio no te mama el culo... Pa eso que no mame'.

Pocas señoras mayores tienen el oído preparado para escuchar este "reggaeton sucio" y Bad Bunny es consciente de ello. El propio artista hizo una recopilación de reacciones de abuelitas que publicó en su Instagram.

"Me calenté con las abuelas por sucio UN PERREO UNDERGROUND MUNDIAL!!!! A MI NO ME HABLEN DE SENCILLOS NI DE TEMAS PA' LA RADIO!!! QUE YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!! GRACIAS A USTEDES POR TANTO AMOR!!!!"