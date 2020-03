Bad Reyes Bunny: "A veces no tengo ganas de hacer el amor, ni de perrear, veo un culo y se me hace cuesta arriba"

Bad Bunny nos habla de la 'total fucking rythm', algo como "sin ti yo estoy mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor"... ¡Rimar así sí que es fácil! El artista viene dispuesto a desvelar los secretos más locos de la música, pero Morgade le pregunta por su nuevo disco 'YHLQMDLG'... "En el contrato de reggaetoneros pone que tenemos que decir palabrotas".

El artista fue al show de Jimmy Fallon con un look muy llamativo... "Mi primo me retó a ir así". Su relación con Rosalía parece que está en el aire... En algún momento se les relacionó íntimamente... ¿Qué hay de cierto en eso? "Lo hicimos a través de un biombo". "Por convenio tengo que hacer 5 veces al día el amor, por eso hay una ventanilla, un biombo...". ¡Se entiende, ok!

"A veces no tengo ganas de hacer el amor, ni de perrear, veo un culo y se me hace cuesta arriba", dice. ¡No está feliz Bad Bunny! "Por fuera río, por dentro lloro, y eso que a los españoles no os distingo". Dinero, joyas, coches... "Me compré 4 Dacias iguales, aunque yo no conduzco". 🤣

