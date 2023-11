El acercamiento de Aitana y Miguel Bernardeau tras romper con Sebastián Yatra

Hay demasiadas incógnitas alrededor de la ruptura de Sebastián Yatra y Aitana . Desde hacía varias semanas se venía rumoreando que tenían crisis después de que ella no asistiera a la gala de los Latin Grammy en Sevilla, a pesar de que también se encontraba en la capital andaluza.

De cualquier manera, fue el colombiano quien confirmó a los medios el lunes que ya no estaban juntos: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada uno viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año".

No se sabe qué ha podido pasar porque él estuvo recientemente con ella durante su paso por México como parte de su gira Alpha. A los pocos días, ella aparecía llorando en su show de Colombia antes de cantar The Killers -la balada que le dedicó a Yatra- y diciendo que "no estaba emocionalmente bien".

El bonito gesto de Miguel Bernardeau con Aitana

Pues bien. Hay una novedad que tiene que ver justo con ese concierto, y es que entre los asistentes se encontraba Pablo Vives, un buen amigo de Miguel Bernardeau . El arquitecto ha subido unas fotos a Instagram disfrutando e incluso hay una con la intérprete de Luna.

Para la sorpresa de los fans de Aitana, el actor y ex de la catalana ha comentado en la publicación. Ha puesto varias caritas con corazones, lo que supone bastante extraño, ya que durante este año jamás se ha visto signos de acercamiento entre ambos. De hecho, en su canción 2 extraños ella habla de que ha pasado a no saber nada de Miguel.

No es la primera vez que se rumorea que Aitana ha podido volver con el hijo de Ana Duato. Unos días antes de la gala de los Latin Grammy, la cantante había viajado hasta Zarauz (Guipúzcoa) para acudir al funeral de la abuela de un amigo. Allí se encontró con su expareja que también acudió a presentar sus respetos. Se sentaron a tomar algo y una cámara captó el encuentro.

Fue el fin de semana del 11 y 12 de noviembre, fecha que se apunta como posible origen de esta ruptura. En ese momento, Yatra se encontraba en Colombia en la boda de su hermano, a donde acudió solo.

¿Reconciliación a la vista o una simple casualidad?