La actriz y cantante Angy Fernández: su edad, su proceso con la depresión y sus parejas

Angy Fernández es de esos rostros de nuestra televisión que nos acompaña desde hace décadas. La cantante y actriz se dio a conocer en el concurso Factor X, pero también en la serie Física o Química, la cual la catapultó a la fama.

Desde entonces se la ha visto en series como Amar es para siempre y True Story, películas como Ali y La llamada y en la música, con los dos discos que ha lanzado: Angy y Drama Queen. Por supuesto, se la puede ver en innumerables programas de televisión, tanto de colaboradora y concursante como de presentadora: Tu cara me suena, Zapeando, el Benidorm Fest…

Por otro lado, se ha labrado una amplia carrera en teatro, y quizás la recuerdas por musicales como Hoy no me puedo levantar, La llamada, Kinky Boots y Una terapia integral. Ahora, a sus 34 años publica su libro Bonito desastre: Cuando los focos se apagan y te quedas contigo, donde aborda su vida, con aspectos como la cara B de la fama, sus miedos y sus éxitos.

Angy Fernández se abre en 'Bonito desastre', su primer libro | GTRES

Su problema con la depresión y la ansiedad

Angy Fernández se sinceró sobre salud mental hablando de su propio caso: la actriz explicó que padecía ansiedad, y siempre ha estado peor de esta patología cuando mejor le iba a nivel laboral. La cantante confesó así que ha tenido una relación tóxica con la fama.

De hecho, tal y como confesó en el podcast Este es mi mood, comenzó a sufrir ansiedad con la llegada de la fama, que se le juntó con una mala relación amorosa: "Coincidió que además estaba en una relación tóxica. Estaba obsesionada y había mucho maltrato psicológico".

Todo ello derivó en depresión, acompañado de pensamientos sobre quitarse la vida, tal y como expuso ella en público en 2019. "He sufrido de depresión muchos años y hoy siento que estoy saliendo del agujero. Llevo muchos años en tratamientos psicológico y creo que es una cosa importante de hablar. Creo que hay que normalizar hablar de ansiedad y de bullying. Porque mucha gente está pasando por eso. De hecho, a mí no me importa comentarlo. Aunque hay mucha gente que cree que lo hago para hacerme la víctima... Y eso no es real", contó para El Mundo.

Con tratamiento y terapia, la actriz logró mejorar significativamente. "Mi compañero de piso llamaba a mi madre y me di cuenta de que estaba haciendo sufrir a la gente porque mi madre me dijo: 'Si a ti te pasa algo, yo me voy detrás'", ha explicado en varias ocasiones.

"La depresión está, aunque en tu vida estén pasando cosas buenas. Tengas trabajo, pareja, vida más o menos estable", detalló en su momento la artista públicamente. Ahora ya disfruta de su trabajo y de su correspondiente fama.

Sus relaciones sentimentales

La relación más conocida de Angy fue con el modelo Jaime Sánchez, con quien compartió su vida a lo largo de siete años. Ella misma fue muy transparente ante la ruptura en 2023: "Lo llevaba mal, pero el teatro me ayudó mucho y ya he vuelto un poco a la vida. Gracias a mi madre también, tengo mucha suerte con ella".

En su momento ya explicó que habían terminado bien y que se consideraban "familia", aunque necesitaron separarse: "Ahora no sabemos nada el uno del otro, que eso viene bien, pero volveremos a ser amigos. Sí creo en las segundas oportunidades, tengo una amiga que en su segunda oportunidad ahora es madre y es feliz. Hay que fluir y ver qué pasa con la vida".

Sin emnargo, la actriz indicó en Europa Press: "Nunca he estado sola mucho tiempo y es necesario. Estoy aprendiendo a estar conmigo, que es algo muy difícil". Pero poco tiempo después, a principios de 2024, se conocía el nuevo romance de la artista.

La cantante hizo pública su relación con Pepe Gonfio, un músico y actor de teatro que ha brillado en títulos como Jesucristo Superstar, Donde Mueren las palabras e Into the Woods.