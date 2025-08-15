Así están siendo las vacaciones de lujo de Ana Mena con Óscar Casas en El Salvador

Ana Mena con Óscar Casas y Melyssa Pinto con Mario Casas forman dos de las parejas más destacadas del famoseo español. Debido a su vínculo sentimental, la familia Casas ha querido invitar a la cantante y a la influencer para disfrutar de sus vacaciones de verano en El Salvador.

Más allá de los dos actores, el grupo familiar lo completan Sheila, Christian y Daniel, aparte de sus padres. Y lo cierto es que ninguna ha querido esconderse del ojo público, ya que han sido varios los que han compartido fotografías de su viaje a través de redes sociales.

La galería de imágenes publicada por Ana Mena en Instagram demuestra que la familia está disfrutando de unas vacaciones llenas de cariño, de aventuras, de playa o de fiestas. "Puf", ha comentado Óscar Casas ante las poses de la cantante frente a la cámara. Las fotos muestran a la malagueña en un vehículo todoterreno en medio de una aventura por la selva, así como en una moto de agua.

El actor también ha querido dejar constancia de su viaje en familia en El Salvador compartiendo otra galería de imágenes en Instagram descansando ante los rayos del sol o posando de espaldas al mar. "Me encantas", ha escrito Ana Mena para mostrar su amor hacia él de manera pública.

Un hotel de lujo

La influencer Melyssa Pinto, que también está de vacaciones con ellos como pareja de Mario Casas, también está compartiendo su paso por El Salvador a través de redes sociales. De esta manera, la revista Lecturas ha descubierto que la familia Casas se encuentra hospedada en el Hotel Casa del Golfo, un resort en pleno Golfo de Fonseca.

Este alojamiento cuenta con acceso directo a una playa privada y con casas independientes, donde las parejas seguramente hayan disfrutado de su intimidad en los ratos de desconexión familiar.