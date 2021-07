La actriz Vicky Luengo acosada en la calle: "¿Quieres ganarte 100 euros, puta?"

No es la primera mujer que vive una situación parecida, pero ha querido dejar por escrito lo sucedido en sus redes sociales. Vicky Luengo ha denunciado en su cuenta de Twitter el acoso sexual al que se ha visto sometida recientemente. En su publicación, la actriz ha relatado con detalle la desagradable situación que vivió con unos hombres mientras iba caminando por la calle para dirigirse al punto de vacunación.

"Hace una hora, camino de vacunarme, unos hombres que andaban detrás de mí han empezado a gritarme en francés: '¿Quieres ganarte 100 euros, puta?', 'tiene buen culo', 'encima es guapa', 'llevas un tanga demasiado grande'", comenzaba relatando la actriz, que es francoparlante y entendía perfectamente lo que estaban diciendo.

Al principio, Vicky Luengo pensó en responder, pero optó por callarse y seguir caminando, según explica en su escrito. "A los dos minutos me he sentido mal por no haberles parado los pies y me he puesto la vacuna enfadada y con sensación de habermen pasado por encima. No es justo y estamos hartas ya", concluía.

La situación que vivió Vicky Luengo en Francia no es un hecho aislado, hay numerosas mujeres en todo el mundo que sufren el acoso sexual en las calles. Por ello, el relato de la actriz ha recibido el aplauso de miles de usuarias en Twitter que se han sentido identificadas con este episodio y alavan la valentía de hacerlo público para luchar contra el acoso.