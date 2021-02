¿Quién es Vicky Luengo? Su familia, su pareja y su papel en 'Antidisturbios'

A sus 30 años, Vicky Luengo (1990) se perfila como una de las actrices más prometedoras del panorama español. La joven ha conseguido un gran reconocimiento gracias a su papel en la reciente 'Antidisturbios', serie de Movistar+, pero su pasión por la interpretación llegó desde bien pequeñita.

ACTRIZ DE VOCACIÓN

Nació en Mallorca en 1990 pero se crió en Barcelona. Mientras estudiaba Educación Primaria, Vicky Luengo hizo clases extraescolares de teatro, una base que le valió para conseguir su primer papel profesional en una obra de teatro con solo 14 años. "En ese momento me dije que nunca haría otra cosa que no fuese ser actriz", explicaba Vicky en una entrevista en EFE.

SU MADRE, UN PILAR IMPRESCINDIBLE

La actriz ha contado que su madre ha sido un gran apoyo para ella desde los inicios sobre las tablas. De hecho, el orgullo que su madre sentía al verla sobre el escenario la empujó a dedicarse a esto para siempre.

Una anécdota de su paso por la obra 'Una historia catalana' -que interpretó en el Teatro de Cataluña- sirve para dibujar la conexión que sentían madre e hija. "No fue por un tema económico. Se acabó la función y vi a mi madre de pie aplaudiendo desde la platea del teatro. Ese día me dije “Lo he conseguido, soy actriz'", explicaba a EFE.

SU FACETA MÁS DIVERTIDA Y... ¿EXTRAÑA?

Fue hace poco más de un mes cuando Vicky Luengo acudió al programa de David Broncano a presentar 'Antidisturbios', pero ya se sabe que en La Resistencia hay de todo menos promoción.

Así, la joven sorprendía a la audiencia al mostrar "los pies más feos de la historia de los pies", los suyos. Resulta que Luengo practicó judo en el colegio durante una temporada y todavía guarda un pequeño recuerdo de aquella época: un dedo meñique que se puede "esconder" del resto.

"He hecho judo, que me arrancaron un dedo gordo del pie. Se me salió, me lo tuvieron que colocar", dijo. "Una tipa que se llamaba Victoria, como yo, pero que pesaba muchísimo más que yo, la pusieron a competir conmigo. La tipa me pisó el dedo gordo y me hizo una llave. Se quedó mi dedo debajo de su pie", contó.

SU PAREJA

Pocos detalles se conocen de la vida personal y privada de Vicky Luengo. Dando un repaso a sus perfiles en las redes sociales no encontramos declaraciones de amor ni fotos en pareja, pero según algunos medios como El Nacional, su trabajo con Jaume Maduala en la obra de teatro Plastilina pudo hacer saltar las chispas entre los actores.

SU TRABAJO MÁS ALLÁ DE 'ANTIDISTURBIOS'

En el currículum de Vicky Luengo podemos encontrar más de 15 obras de teatro, medio en el que empezó desarrollando su carrera como actriz.

Luego llegaron pequeños papeles en series como 'Hospital Central', 'La pecera de Eva' u 'Homicidios', pero sin duda 'Antidisturbios' ha sido su carta de presentación ante el público de masas. En la serie de Rodrigo Sorogoyen interpreta a Laia, "una mujer con ambición positiva" que se debatirá en sacar a la luz o no los trapos sucios de La Policía Nacional.

Otro de sus grandes trabajos de 2020 llegó con 'Madres', una ficción en la que compartía trama con actrices como Belén Rueda o Carmen Ruiz. Para Netflix hizo la película 'Hogar', en la que ha trabajo junto a Javier Gutiérrez y Mario Casas.

Los últimos meses de 2020 Luengo estuvo sumergida en el rodaje de 'El sustituto', un thriller policíaco sobre ancianos nazis rodado en la Comunidad Valenciana donde comparte cartel con Ricardo Gómez -Carlitos Alcántara en Cuéntame-, Pere Ponce, Joaquín Climent y Bruna Cusí, ente otros.

¿ES HERMANA DE BEATRIZ LUENGO?

No. Aunque compartan el apellido Luengo, no hay ningún parentesco que una a Beatriz y Vicky. Eso sí, Vicky tiene muy buena relación con su hermano Juanjo, que le ha dado un sobrino con el que ha descubierto su faceta como tía.